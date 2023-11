¿Fin de la magia navideña? Los rumores de ruptura entre Mariah Carey y Bryan Tanaka

Después de siete años de relación comienzan los rumores sobre una posible ruptura

El sitio de noticias Page Six informaba este viernes 17 sobre una posible ruptura de la relación entre la cantante y su pareja. Al parecer son los propios fans de la diva los que han detectado los indicios.

Un inicio de tour muy sospechoso

Bryan Tanaka lleva siendo bailarín de Mariah Carey desde 2006. El rumor saltaba cuando los fans se dieron cuenta de que Tanaka no se encontraba en el escenario cuando la cantante comenzaba su gira Navideña “Merry Christmas One and All!” el miércoles por la noche en el Yaamava’ Resort & Casino de Highland, California. Muchos otros usuarios señalaron, además que Carey de 54 años, parecía especialmente decaída durante la noche del opening de su tour de conciertos navideños:

“En cada canción que he visto parece como si ella no quisiera estar allí”, tuiteó uno de ellos,

“Parece deprimida, como si hubiese ocurrido algo tras las cámaras”, añadió otro.

“¡¡¡Es una chica que está atravesando una ruptura!!!” sentenció un tercer usuario de Twitter.

Maria Carey apareció preparada para su clásico “All I Want For Christmas Is You” vestida con un body de lentejuelas rojo con grandes hombreras doradas. Su novio no estaba por ninguna parte y ella comenzó a andar hacia el frente del escenario con pasos robóticos y sin su gran sonrisa. El rumor comenzaba y los fans se percataban de que la pareja hace meses que no han puesto fotos juntos en redes sociales. De hecho, el bailarín de 40 años, lleva inactivo de las redes desde el mes de junio. Ella, compartió la última foto con su coreógrafo en su Instagram en diciembre de 2022.

La última vez que se les pudo ver juntos fue en marzo durante las vacaciones de la diva del pop. Ella se tomó unos días para celebrar su cumpleaños y se encargó de documentarlo y compartirlo en sus historias de Instagram.

We need Bryan Tanaka back!!! pic.twitter.com/rK7NsN5d06 — RaiM 💖 (@raimworks) November 16, 2023

La complicada vida sentimental de Carey

La pareja comenzó a salir en 2016 después de que la vocalista se separase de su multimillonario prometido australiano James Packer. Tras una ruptura complicada, parecía haber encontrado la tranquilidad con Tanaka, pese a que su círculo no lo veía con buenos ojos. Cuando Carey rompió con el bailarín en 2017, dijeron que ella tomó la decisión de cortar con su ‘toy boy’ debido a sus hábitos de gasto y a los celos que le provocaba la buena relación de Mariah con su exmarido, Nick Cannon, con el que comparte el cuidado y educación de sus gemelos. A pesar de los comentarios, ellos volvieron juntos poco después.

La reina de la Navidad ya ha estado casada dos veces. Un primer matrimonio fue con el ejecutivo musical Tommy Mottola, que le consiguió un contrato con Columbia Records en 1990. El segundo fue con Nick Cannon, con el que tuvo sus hijos, Roc y Roe (Monroe y Moroccan), que ahora tienen 12 años.