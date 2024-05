¡Hailey Bieber y Justin Bieber serán papás! La emotiva confirmación y el significado del vestido de novia

Hailey Bieber (27) y Justin Bieber (30) han compartido con sus millones de seguidores la feliz noticia de que esperan su primer hijo.

La pareja lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde han publicado un emotivo vídeo y varias fotografías en las que se les puede ver radiantes de felicidad.



Los rumores de embarazo llevaban semanas circulando, pero no ha sido hasta ahora cuando la pareja ha decidido confirmarlo. Lo han hecho de una manera muy especial, con un vídeo en el que se pueden ver diferentes momentos íntimos de su vida juntos, desde sus inicios como pareja hasta la actualidad. En el vídeo, también se puede ver a Hailey con una incipiente barriguita, lo que confirma que ya está de varios meses.

Un vestido con un significado especial

Para anunciar esta gran noticia, Hailey ha elegido un look muy especial: un vestido blanco de encaje con velo incluido, muy similar al que llevó el día de su boda con Justin Bieber en 2018. La elección de este vestido no ha sido casual, ya que la pareja ha aprovechado su viaje a Hawái para renovar sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima.

Hailey y Justin llevan juntos desde 2015, aunque tuvieron un breve parón en su relación en 2016. Desde que se reconciliaron en 2018, su amor no ha hecho más que fortalecerse. Se casaron en septiembre de ese mismo año y, desde entonces, no se han separado ni un solo instante.



La pareja siempre ha expresado su deseo de formar una familia, y este sueño está a punto de hacerse realidad. En una entrevista en 2021, Hailey confesó: "Siempre supimos que estábamos en sintonía con lo que queríamos en nuestro futuro. Habíamos hablado de casarnos jóvenes, de tener una familia joven y de construir una vida juntos, incluso antes de saber que queríamos estar juntos".



Aunque todavía no se sabe el sexo del bebé, se espera que nazca a principios de este verano. ¡Estamos deseando conocer al pequeño Bieber!