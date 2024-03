La noticia fue publicada en su cuenta de Instagram, con una foto icónica donde luce un vestido dorado con negro y sus distintivas gafas.

A sus 102 años, falleció este viernes Iris Apfel, un icono de la moda de Queens, un barrio de Nueva York. Apasionada, creativa y única, así la definían las personas, quien además era reconocible a la distancia por sus enormes gafas de pasta negra, su complemento favorito para cada ocasión.



"Iris Barrel Apfel: 29 de agosto de 1921-1 de marzo de 2024", fue el mensaje compartido en su perfil de Instagram, con una foto donde luce un vestido dorado y negro, gafas negras, uñas y labios rojos.



La última publicación que la modelo habría compartido en sus redes sociales fue el jueves, 29 de febrero. Aunque la causa de su muerte aún no ha sido revelada, el portavoz de su patrimonio, Stu Loeser, informó al diario The New York Times que la diseñadora falleció en su residencia de Palm Beach, Florida.

Su vida, trabajo y ascenso a la fama

Apfel vio la luz por primera vez en 1921 en el seno de una familia judía de Queens, donde estudió historia del arte. Trabajó hasta convertirse en una decoradora de interiores extravagante, incluso contribuyendo a la renovación de la Casa Blanca, desde Harry Truman hasta Bill Clinton, para un total de nueve presidentes.



A pesar de haber alcanzado la estatura de un gigante en el mundo de la moda durante sus últimos años, sus primeros avances fueron como especialista en textiles. En 1947, junto a su esposo Carl Apfel, establecieron Old World Weavers, una empresa que colaboró con figuras destacadas de la época como Estée Lauder y Greta Garbo.

Su gran atractivo fue revelado por primera vez en 2005, durante una exposición de su colección en el Metropolitan de Nueva York, a sus 84 años. Desde entonces, participó principalmente en campañas de joyería y moda, convirtiéndose en una referencia del granny style. Hasta los últimos momentos de su vida, la modelo continuó proporcionando lecciones de maquillaje y tendencias, contando con más de tres millones de seguidores en Instagram.



La emprendedora se convirtió en la figura central del documental Iris, dirigido por Albert Maysles en 2014. En este filme se explora cómo logró convertirse en un ícono de las tendencias de moda y se erige como un modelo de vida al demostrar que nunca es tarde para destacar en aquello que más apasiona.

En una entrevista en 2022, expresó: "El mundo puede ser un lugar gris, por lo que los colores, patrones y texturas son una forma de inyectarle un poco de diversión y vitalidad. Lo mismo ocurre con el maquillaje: busco que mis lápices labiales sean los más brillantes y atrevidos posibles".



Con base a estas ideas, presentó una colección de ropa con H&M, convirtiéndose en uno de sus últimos proyectos a la edad de 101 años. Las prendas que exhibió se caracterizaron por tener patrones con formas peculiares y estar llenas de color, representando una de sus señas de identidad más distintivas.



Como ella misma expresó públicamente: "Experimenta con tu imagen, pero siempre sé tú mismo", generando una frase que encapsula su estilo como una actitud. Su perspectiva única del mundo, filosofía y enfoque poco convencional se reflejan claramente en sus diseños llenos de vida, atractivos y coloridos.