Jacob Elordi, de Saltburn, acusado de "estrangular" a un productor por broma subida de tono

La noticia ha pillado a todos por sorpresa. Jacob Elordi está bajo investigación por una presunta agresión tras una broma que no le hizo mucha gracia.

Mucho se está hablando últimamente de Jacob Elordi, especialmente a raíz del éxito de Saltburn. El actor se ha convertido en uno de los nombres de moda, aunque las últimas noticias en torno a él no se deben precisamente a un destacado desempeño en su profesión, sino a un incidente que ha dejado perplejos a propios y extraños.



Se trata, ni más ni menos, que de una investigación que la policía australiana está siguiendo por un posible incidente en el que el actor habría agarrado del cuello a un periodista radiofónico y hecho amago de estrangularlo. Una sorprendente afirmación por parte de la supuesta víctima que seguro que te hace preguntarte acerca del motivo de tan furibunda reacción. Y eso es precisamente lo que vamos a contarte.

La versión del presunto agredido

El denunciante es un productor radiofónico de una emisora local, que responde al nombre de Joshua Fox. Lo que Fox ha explicado en su programa radiofónico es que se reunió con Jacob Elordi en un hotel y en el marco de la conversación le gastó una broma en la que le pedía un poco de agua de su bañera para regalársela a una compañera de trabajo por su cumpleaños.



Quienes hayan visto Saltburn entenderán de inmediato esta referencia. En la película hay una escena en la que uno de los personajes bebe agua de la bañera con posterioridad a que el personaje que interpreta Elordi se hubiese masturbado en ella. Con esta petición el locutor parecía dar a entender que Elordi hacía lo mismo en su vida privada, una broma que al actor no le hizo demasiada gracia a raíz de la reacción posterior que tuvo.

Una reacción inesperada

Siempre según la versión del denunciante, lo que sucedió a continuación fue que el actor le pidió que dejara de grabar en vídeo y que borrara el fragmento en el que había realizado ese comentario, algo a lo que él se negó. “ Me sentía incómodo en aquel momento y aquella era la única prueba" afirma como explicación a su negativa. Fue entonces cuando en palabras del denunciante "a Jacob se le fue la pinza, me empujó contra la pared y me echó las manos al cuello".



Esta denuncia llega en un momento clave de la carrera del actor, en la que los proyectos y ofertas se acumulan en la mesa de sus representantes. Unos representantes que, de momento, no se han pronunciado al respecto del incidente, al igual que tampoco lo ha hecho el actor. Todo lo que sabemos por ahora es por boca del afectado y de la policía de Nueva Gales del Sur, que ha confirmado que la investigación sobre los hechos está en marcha.