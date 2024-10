Kate Middleton reaparece en público con el abrigo en tendencia y el corte de pelo que más favorece a partir de los 40

Teníamos muchas ganas de volver a ver a Kate Middleton en las apariciones públicas y lo ha hecho para apoyar a la Comunidad de Southport con un emotivo mensaje de esperanza y unidad. Para la ocasión, ha lucido un abrigo tendencia y un corte de pelo largo súper favorecedor.

Si hace unos días conocíamos que Kate Middleton regresaba al hospital en octubre para hacerse unas pruebas, ahora la hemos visto retomar su agenda y con un estilazo. No podría estar más guapa.

Kate Middleton reaparece en Southport con un abrigo tendencia y corte de pelo de mariposa

La princesa de Gales ha retomado sus labores en Southport para honrar la vida de los jóvenes que nos dejaron.



Una terrible tragedia, para la cual ha tenido unas palabras muy emotivas. Mientras se recupera, ha querido transmitir un mensaje de apoyo y fortaleza a la comunidad.



Puedes hacerte una idea en las siguientes imágenes publicadas en el Instagram de @princeandprincessofwales.

Su look no ha pasado desapercibido: el conjunto no podría ser más ideal

Para la ocasión optó por un vestido color burdeos con lunares en color blanco, muy correcto para el momento tan emotivo de Southport.



La guinda del pastel lo encontramos en su abrigo de corte clásico y color marrón, que es súper tendencia. Es de la firma Alexander McQueen, de lana, y no podría sentarle mejor. Es un fichaje 10 para el invierno.



Tampoco pasaron desapercibidos los tacones de Emmy London en tono marrón, a juego con la cartera de mano. Un look increíble, que junto con su larga melena castaña con corte mariposa no podría ser más ideal. Está guapísima.

Corte estilo mariposa, ya estás tardando en pedírselo a tu peluquera de confianza

El corte mariposa es ideal para melenas largas. Es súper rejuvenecedor, porque favorece y resta años. Además, es fácil de peinar y de mantener.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Qué te ha parecido el look elegido por la princesa de Gales?