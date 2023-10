La modelo Marta López Álamo enseña su despensa y nevera y desata la polémica en redes sociales

Las redes sociales, un espacio de exposición y críticas que no discrimina fama ni influencia, han vuelto a ser testigos de la polarización de opiniones en torno a la vida cotidiana de los personajes públicos.

Recientemente, Paris Hilton fue objeto de críticas debido al aspecto físico de su hijo, y ahora la atención se ha centrado en Marta López Álamo, quien ha compartido con sus seguidores un vistazo a los alimentos que abastecen su hogar, desencadenando una avalancha de comentarios negativos.



Marta López Álamo, conocida modelo e influencer y esposa de Kiko Matamoros, ha disfrutado de un año excepcional tras su boda en junio. La pareja comparte su vida con miles de seguidores en redes sociales, ofreciendo destellos de su día a día en primera persona.



En un vídeo compartido con sus seguidores, Marta López Álamo mostró detalladamente los alimentos que ella y su esposo suelen consumir en su día a día. Esta apertura en cuanto a sus hábitos alimenticios generó reacciones mixtas en las redes sociales. Muchos usuarios se aventuraron a criticar lo que consideraron como una dieta poco saludable. Algunos se preguntaron si esos alimentos eran suficientes para considerarse una compra de alimentos y otros recriminaron a Marta López lo que come, argumentando que podría ser perjudicial para personas con trastornos alimenticios.

Un usuario expresó, "¿Eso lo consideras comida?", mientras otro señaló, "¿Eso es una compra? Si no hay nada para comer". Hubo incluso llamados a la responsabilidad: "Espero que no estén viendo este vídeo, niñas, y se queden con este mensaje: una buena alimentación, sí, pero hay que comer de todo".



En el vídeo, Marta López Álamo explicó que en casa intenta mantener una alimentación lo más limpia y saludable posible, ya que suele salir a comer con frecuencia. Sin embargo, cuando sale, se permite consumir pasta y no presta tanta atención a su dieta. En cuanto a sus hábitos alimenticios cotidianos, reveló que evita consumir hidratos de carbono como pastas y arroces, pero da un lugar destacado a las claras de huevo.

Su despensa alberga una variedad de alimentos que incluyen maíz para palomitas, cereales sin gluten ni azúcar, yogur, leche vegetal, siropes, gelatinas de proteínas, pechuga de pavo baja en grasa y sal, cecina de pavo, tortitas de arroz, pasta de legumbres y orgánica, frutos secos naturales, fideos de Konjac con cero calorías, crema de frutos secos, café, infusiones y té matcha. No obstante, a pesar de su preferencia por evitar hidratos de carbono, las verduras, frutas y hortalizas son la base de su alimentación y, en consecuencia, de su despensa y nevera.



En lo que respecta al congelador, Marta López Álamo y Kiko Matamoros optan por la carne, en especial la de ternera, y el pescado. Sin embargo, estos alimentos se consumen "de vez en cuando", según lo explicado por la influencer. Además, la pareja guarda un "cajón de los caprichos", donde reservan alimentos menos saludables que les tientan ocasionalmente, como helados de chocolate con proteínas y helados de frutas infusionados con bebidas alcohólicas. También, tienen un cajón de suplementos con colágeno y proteína.



La polémica en torno a la dieta de Marta López Álamo ha generado un debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas en cuanto a la promoción de hábitos alimenticios y estilos de vida saludables. La exposición de sus elecciones alimenticias en las redes sociales ha puesto de manifiesto el poder de influencia de las celebridades y la importancia de transmitir un mensaje equilibrado y consciente a su audiencia.