La Reina Sofía brilla con un look colorido y alegre en los Premios Mapfre pese al revuelo por los audios del emérito

Esta mañana ha tenido lugar la entrega de los Premios Mapfre en el Casino de Madrid y el ambiente no podría haber sido mejor. Estaba a rebosar y había muchas ganas de ver a la reina Sofía, que fue acogida con mucho cariño. Analizamos el look elegido para la ocasión.

Si ayer veíamos a la reina Sofía en la Base de Torrejón de Ardoz, hoy el recibimiento no podría haber sido mejor. El auditorio aplaudió tanto tiempo que incluso excedió el protocolo, por lo que fue un momento muy emotivo.



En estos Premios de la Fundación MAPFRE, los aclamados fueron Núria Espert, David Evangelista, Manuel Bretón y José Gómez. Para la ocasión, la Reina Sofía optó por un look muy colorido que no podría favorecerle más.

El conjunto elegido por la Reina Sofía para la entrega de los Premios Mapfre

La Reina Sofía siempre ha sabido cómo lucir impecable para la ocasión. En este caso, para la entrega de los Premios Mapfre optó por un look colorido que contrastó con el traje negro de blazer y pantalón que lucía en el día de ayer. Un look más moderno.



El blazer elegido combina un original estampado en tonos verdes y queda fenomenal acompañado de una clásica camisa por debajo. Un conjunto que sin duda enamorará a las mujeres de más de 60. Correcto y favorecedor.

Su actitud también fue distinta, más suelta y animada

Para esta ocasión, la reina Sofía no solo optó por un look más colorido, sino que incluso mostró una actitud corporal diferente, más natural y relajada. Sonreía con total naturalidad y la veía muy suelta.



Al final, es un momento delicado para la reina, dado que no deja de ser una de las partes implicadas en el escándalo entre el rey Juan Carlos y Bárbara Rey. A pesar de todo, sigue cumpliendo con su deber real y eso dice mucho de ella.

