María Pombo agota el vestido boho de firma española más elegante y favorecedor (pero tenemos 2 alternativas)

María Pombo ha sido vista en la plaza de toros de Bilbao con un vestido boho espectacular y favorecedor. Si te has enamorado del look y buscas algo similar, hemos fichado dos vestidos como alternativa que son espectacularmente bonitos y el precio no podría ser mejor. ¡Descúbrelos!

En las últimas horas se hizo viral un vídeo de Javi de Hoyos en Tik Tok donde explicaba que María Pombo había asistido a los toros y que no lo había revelado a sus seguidores.



Javi aseguraba que la influencer podría no querer implicarse en algo tan polémico, dado que podría afectar a su relación con las marcas o los seguidores. Sin embargo, tampoco ha pasado desapercibido el vestido boho elegido para la ocasión, que lo hemos visto y no podría gustarnos más. ¡Qué monada! María Pombo apuesta por un vestido boho en sus vacaciones en Bilbao A María todo le siena fenomenal (todo hay que decirlo). La influencer es alta, tiene cuerpazo y suele vestir con muchísimo encanto y estilo, de ahí a que sea una de las influencers más importantes y seguidas.



En el siguiente vídeo de Javi, puedes hacerte una idea de su vestido, aunque la influencer no tardó en posar con él en sus redes. @javihoyosmartinez #Exclusiva La foto de María Pombo viendo los #toros que no te mostrará en sus redes #mariapombo #pablocastellano ♬ sonido original - JaviHoyos María Pombo ha publicado tres fotos de su precioso vestido en su Instagram @mariapombo.



Es un vestido dipo boho, de palabra de honor, ajustado en cintura y con ligero vuelo de las caderas a los pies, como si fuera una falda. En tonos naranjas y con detalles en negro y azul. Una opción elegante y original para el verano, para ir guapísima en una tarde de calor.



No te lo pierdas: Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MARIA POMBO (@mariapombo) Su vestido no ha pasado desapecibido. Por eso hemos fichado 2 alternativas que son una pasada. Vestido midi de Zara en terracota por 39,95 € Este vestido boho de Zara color terracota no podría ser más mono. Es de algodón, se ve de buena calidad y sienta súper bien. Su precio de 39,95 € lo convierte en una opción ideal para las tardes de verano y eventos. Encuéntralo bajo la referencia p08132278. Vestido ajustado con ribetes en H&M de rebajas por 17,99 € H&M tiene en rebajas una alternativa espectacular. Un vestido tipo boho ajusado y con ribetes, con una súper rebaja. Tiene también un toque ibicenco que resulta muy especial. Su precio es de 17,99 €. Referencia: 1229826001. NEWS

