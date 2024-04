Megan Fox al natural: Su selfie sin maquillaje divide a los fans

Megan Fox ha sorprendido a sus fans con una imagen mucho más natural y menos sofisticada de lo habitual. Y muchos no aceptan esta versión más real de su diva.

La dictadura del glamour. Así cabría calificar el permanente juicio al que se ven sometidas algunas de las grandes estrellas del espectáculo, que se ven poco menos que obligadas a lucir espléndidas y radiantes incluso si únicamente salen a comprar el pan. Una exigencia que puede llegar a ser agotadora, puesto que, no hay que olvidarlo, no dejan de ser personas que tienen vida al margen de su profesión.



La última muestra de esta exigencia del público hacia sus ídolos la hemos podido comprobar con la publicación de un selfie por parte de Megan Fox en su cuenta de Instagram. La actriz y modelo aparece con la cara prácticamente limpia y apenas un rastro de gloss en los labios, pero sin el sofisticado look al que nos tiene acostumbrados. Y las reacciones de sus fans no se han hecho esperar.

La Megan Fox más natural

Cualquier persona que no tuviese una referencia previa ve en esa foto una mujer naturalmente bella, pero acostumbrados como están sus seguidores a ver a Megan Fozx con maquillajes muy elaborados, la reacción ha sido desigual. Muchos de ellos decían no reconocerla, e incluso no se han cortado en mostrar su decepción, mientras que en otros casos dichos comentarios eran favorables y alababan su confianza en si misma.



Incluso los medios se han hecho eco de estas polémicas reacciones de sus fans, lo que demuestra que el grado de exigencia al que se enfrentan estas mujeres es brutal. No hay discusión acerca de la belleza de Megan, pero quienes la adoran quieren ver siempre su versión más glamourosa, dejando claro que más que la persona, lo que les importa es el personaje. Un golpe de realidad que no es fácil de asumir.

Los retoques de Megan

El físico de Megan Fox es uno de sus grandes activos, de ahí que siempre se haya visto sometido a escrutinio. No todo el mundo cree que a sus 37 años pueda lucir tan espectacular sin haberse sometido a algunos arreglos estéticos, y aunque ella admite haberse operado la nariz hace ya bastantes años no faltan quienes afirman que son muchos más los retoques que han sido necesarios para conseguir el resultado actual.



En cualquier caso, y a pesar de que pueda ser cierto o no que la actual versión de Megan es resultado del bisturí, lo que es indiscutible es que está guapísima, tanto con maquillaje como sin él. Viendo la reacción originada por sus recientes fotos, queda claro que es algo que sus fans le exigen, así que para alguien que vive de ellos, estaría plenamente justificado.