Penélope Cruz, rumbo a los Oscar con su nominación al SAG

La actriz española ha compartido su emoción por la nominación a los SAG Awards en redes sociales

Hace apenas unos días veíamos a Penélope muy contenta presentando su película Ferrari en la alfombra roja de los Governors Awards 2024, ahora una nueva nominación se presenta a su puerta.

Nominada a mejor actriz de reparto

Durante los Governors Awards 2024, Penélope se presentó espectacular con un nuevo corte de pelo y un maravilloso vestido Channel que acaparó todas las miradas. Durante el evento, que forma parte de la promoción de su película ya la vimos radiante, ya que su papel de Laura Garello no deja de darle nuevas alegrías.

En Ferrari, Cruz interpreta a la esposa de Ferrari, con un acento italiano perfecto y una fuerza muy convincente. En el Festival de Venecia fueron todo halagos y ahora llega la primera nominación. El film se estrenó el 14 de diciembre y ha sido nominada a Mejor actriz de reparto. A través de la cuenta de los @SagAwards, Issa Rae y Kumail Nanjiani fueron los encargados de anunciar a los afortunados postulantes para la edición 30 de estos premios. Tras conocerse la noticia Penélope no dudó en compartir su alegría con los fans: "Ser nominado por tus compañeros es el mayor honor. Gracias SAG y gracias Michael [Michael Mann] por crear este increíble personaje y confiar en mí. Te quiero”. En el film dirigido por Michael Mann, la española comparte reparto con Adam Driver, Patrick Dempsey y Shailene Woodley, entre otros. Para la película, Mann se basó en la biografía Enzo Ferrari: The Man and the Machine, escrita por el periodista Brock Yates, con un guion adaptado por Troy Kennedy Martin.

Impulso hacia los Oscar

La 30ª ceremonia del Sindicato de Actores de EEUU (SAG) tendrá lugar el 24 de febrero, fecha en la que conoceremos si resulta ganadora. El evento, tendrá lugar en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles y será retransmitido por primera vez en Netflix. Estos galardones son particularmente emocionantes para los actores, ya que son los propios actores y actrices los que valoran a sus compañeros de cine y televisión.

Las otras actrices que compiten con Penélope por el galardón son Emily Blunt por Oppenheimer, Danielle Brooks por El color púrpura, Jodie Foster por Nyad y Da'Vine Joy Randolph por Los que se quedan.

Lo que es seguro es que esta nominación la acerca a una posible nominación a los Oscar. A sus 49 años sería su quinta nominación después de Volver en 2006 (Mejor Actriz), Vicky Cristina Barcelona 2009 (Mejor actriz de reparto), Nine 2010 (Mejor actriz de reparto) y Madres Paralelas 2021 (Mejor actriz). Entre las nominaciones, solo una vez ha conseguido ganar la estatuilla, fue en 2009 por Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen.