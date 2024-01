Penélope Cruz se apunta a la media melena retro

La actriz española deslumbra en los Governors Awards 2024 con una nueva media melena.

La alfombra roja ha sido testigo de un nuevo cambio de look entre las famosas para estrenar este 2024.

Nuevo año, nuevo corte

Hace solo unos días, Jennifer Anniston nos sorprendía con su nuevo corte clavicut, que será tendencia este 2024. Ahora es el turno de Penélope, con un look muy apartado de su clásica melena larga y lisa. Su nuevo corte es mucho más retro y con inspiración Grace Kelly. Una media melena con mechas rubias que seguro también veremos mucho este 2024. El corte bob ya lleva varias temporadas siendo tendencia y se adapta a todas las épocas, gustos y estilos. Queda genial con cualquier tipo de pelo, y el long bob de Penélope es una gran muestra de ello. Este corte permite mantener el largo medio pero dando un cambio radical al estilo. Además es muy fácil de mantener y favorece especialmente a los rostros redondeados y cuadrados porque los alarga visualmente.

Puedes adecuar el long bob a tu propio estilo, cortándolo en ángulo para dar un toque de drama o muy recto para un estilo más clásico. Si lo dejas más largo te dará un look relajado si te atreves a llevarlo más corto te dará un look más atrevido.

Para darle un efecto muy pulido, Penélope ha optado por peinar las puntas haca adentro. Esto se consigue con un cepillo cilíndrico y secador, planchas o cepillo moldeador y es una tendencia muy de moda. No olvides aplicar laca para que el peinado se mantenga perfectamente durante horas

Penélope Cruz en la antesala de los Oscar

La actriz se encuentra en plena promoción de su película, Ferrari, y nos ha sorprendido por su drástico corte de pelo en los Governors Awards. Además de su renovado pelo, ha lucido un maravilloso vestido Chanel en color blanco, con cuerpo bordado en pedrería y falda de volantes que realzaba su bronceado. Cruz de 49 años acudió a la ceremonia enfundada en su Chanel, firma de la que es embajadora desde hace años. Para su maquillaje optó por confiar en el maquillador Hung Vanngo, muy apreciado entre las celebrities como Selena Gomez, Jennifer Lawrence o Julianne Moore.

En Ferrari, Penélope da vida a la esposa de Enzo Ferrari, Laura Garello. Este papel le está proporcionando muchas alegrías, ha recibido muy buenas críticas en el Festival de Venecia y suena con fuerza para una posible nominación a los Oscar. Su interpretación de la esposa en una parte de la historia del fundador de la escudería la que pierde a su hijo ha resultado muy convincente. Además Penélope sorprende con su acento italiano, ya que es un idioma que domina y en el que ha trabajado en varias ocasiones. Los Governors Awards son unos premios que organiza la Academia de cine de Hollywood, responsable de los Oscar, “como un esfuerzo por equilibrar el deseo de honrar verdaderamente a personas dignas y evitar las limitaciones de tiempo que la retransmisión de los Óscar impone a estos honores”. Cada año honran a tres personalidades de la industria. En 2024 las estrellas premiadas han sido Angela Bassett, Mel Brooks y Carol Littleton, que recibieron su Oscar honorífico.