Con un tono de rubio más claro y una melena estilo sirena, la estrella reafirma que tener el cabello largo es siempre una excelente opción.

Penélope Cruz ha estado explorando y probando diferentes estilos con su cabello en los últimos tiempos. Ha dejado atrás su melena oscura con flequillo al estilo de Audrey Hepburn. La actriz ha adoptado las ventajas de un balayage con raíces fundidas y oscuras, una opción excelente para iluminar el rostro, especialmente a partir de los 40, cuando la piel comienza a perder frescura.



Ahora, ha optado por lucir un cabello considerablemente más largo, llegando hasta la cintura, con una textura ultralisa y una clara raya en el medio. Durante el estreno de Ferrari en Los Ángeles, la vimos lucir una melena estilo sirena más larga y elegante. De hecho, la división central del peinado es efectiva para darle un toque renovado a la melena, como explicó la estilista María Baras: "La raya al medio es audaz, moderna, aporta fuerza, personalidad y realza cualquier tipo de corte". Además, tiene el efecto de estilizar las facciones y el rostro.



A favor del cabello largo para cualquier edad

De este modo, la actriz se une al grupo de celebridades que confirman que tener el cabello largo, incluso demasiado, es siempre una excelente elección, desafiando la antigua creencia de que a partir de cierta edad es necesario optar por cortes más cortos. Aunque es verdad que después de los 40 el cabello puede perder densidad y fuerza, especialmente al nivel del pecho, lo que hace que cortarlo sea una buena opción para añadir volumen y movimiento, cuando el cabello está bien cuidado, mantenerlo largo es más que recomendable (y recurrir a extensiones también es una excelente alternativa).



El estilista David Mallet nos explica en una entrevista: “Realmente me desagrada la idea de que, con cierta edad, tienes un look determinado. Me gusta la idea de que las mujeres necesitan desarrollar su propio sentido de la belleza y trabajar con buenos profesionales que las guíen hasta conseguir el mejor look para ellas mismas. Pero no creo que, porque tengas 60, tengas que cortarte el pelo y creo que uno de los mayores errores que cometen las mujeres es pensar que han llegado a cierta edad y tienen que dejárselo corto, con esos cortes de pelo 'prácticos' y 'cómodos' que hacen parecer más mayor y cero sexy”.



Así, Penélope Cruz invita a las mujeres a seguir su estilo lanzando el mensaje de romper con los estereotipos y atreverse a no renunciar a la melena larga después de cierta edad, especialmente aquellas que consideran este look como su favorito.