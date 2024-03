Penélope Cruz: "Intenté ser madre a los 20, adoptando un niño en la India”

La exitosa actriz revela datos de su vida privada a punto de cumplir 50 años.

La española se caracteriza por el deseo de querer mantener en privado su vida personal y familiar, pero con motivo de su incipiente aniversario ha decidido compartir algunos de sus momentos más personales.

Su entrevista más sincera

Ha sido con la revista Elle, a unas pocas semanas de celebrar sus cincuenta primaveras, que ha realizado un repaso de las etapas más importantes de su vida. Uno de los momentos más sorprendentes fue sin duda su viaje a la India, en el que incluso llegó a conocer a Teresa de Calcuta:“Fui a Calcuta con 20 años, fui a trabajar a las casas de la madre Teresa y todas las mañanas la veía... Es la persona que más me ha impresionado en mi vida”. En un programa televisivo comentó que fue desgarrador y muy impactante: “Era voluntaria y encontré bebés tirados en la acera mientras los padres estaban por ahí pidiendo... Cuando pasaba cerca de las cunas había un bebé ciego que al sentir que pasaba alguien cerca se tiraba al cuello para que lo tuvieras abrazado. Ese viaje me cambió mucho la vida.”

Ahora, en la entrevista con la revista, ha querido compartir que durante ese mismo viaje, aun siendo una joven de tan solo 20 años, intentó convertirse en madre: "Intenté adoptar yo sola con 20 años, en un viaje a la India, pero no pudo ser”. Por aquel entonces su deseo de ser madre no pudo verse cumplido, pero afortunadamente unos años después lo consiguió.

La familia, lo más importante

Penélope forma un sólido matrimonio con el también actor Javier Bardem. Los dos han creado una hermética unidad familiar en la que la protección de la intimidad de sus dos hijos es lo primordial. Leonardo de 13 años y Luna de 10 tienen el privilegio de que sus padres luchen cada día por protegerles a toda costa.

Pe no tiene problema en reconocer que su familia es el bien más valorado y preciado que posee. Conoció a Javier durante el rodaje de Vicky, Cristina, Barcelona y tras tres años de noviazgo se casaron en 2010 en Las Bahamas. Solo un año después Penélope pudo ver realizado su sueño de ser madre y dos años después completaron la familia con el nacimiento de su hija.

Desde entonces la actriz ha intentado compaginar su carrera con la maternidad, pero ella misma reconoce que lo que más le importa es estar presente en la educación de sus hijos: "Yo trabajé mucho antes, y a un ritmo muy loco porque era lo que tocaba en ese momento, cuando hacía cuatro películas al año. Pero hoy siento que tengo mucha suerte de que lo que he ido sembrando a lo largo del tiempo ahora me da la posibilidad de elegir qué hacer y dónde y cuándo”. Reconoce que ha rechazado muchos proyectos porque le impediría dedicarse por completo a su familia, pero subraya orgullosa que no se arrepiente de ello.