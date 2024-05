¡Romance inesperado! Kate Moss (50) y Skip Marley (27), nieto de Bob Marley, ¿nueva pareja?

La supermodelo y el cantante podrían tener una relación sentimental. Las especulaciones han saltado a raíz de unas fotos.

Aunque hay que tomar la noticia con cierta precaución, porque nada está confirmado, el rumor ya ha saltado y los medios no han tardado en hacerse eco. Y no es extraño que así sea, ya que, de confirmarse, se trataría de una pareja muy poco convencional. Kate Moss, supermodelo de leyenda, y Skip Marley, cantante, y nieto del mítico Bob Marley, podrían estar juntos.



Y no, no se trata tanto de que exista polémica por poder tratarse de una pareja interracial, pues esto es algo que ciertamente se ve cada vez con mayor normalidad, sino más bien de la diferencia de edades entre ellos. Algo que es más común cuando es el hombre quien supera en edad a la mujer pero que no resulta tan frecuente a la inversa.

Kate Moss asistió a su concierto

Skip Marley actuaba, en el marco de un festival llamado Med Bodrum, que tuvo lugar en la ciudad turca de Bodrum, y entre el público pudo verse a una Kate Moss enfervorecida con el espectáculo.



Desconocemos cual fue la secuencia de los acontecimientos, pero la realidad es que, por un motivo u otro, Kate terminó subiéndose al escenario. Como es lógico, de inmediato fue reconocida por el público, lo cual impidió que pudiese volver a ocupar su posición en el concierto, y finalmente tuvo que ser escoltada por la seguridad del evento para bajar del mismo.



Ahora bien, esto no dejaría de ser una anécdota sin mayor trascendencia de no ser por lo que hemos conocido después. Y es que al parecer, la relación entre Skip Marley puede ser algo más que la de dos personajes públicos que se admiran mutuamente. Al menos es lo que parece desprenderse de las imágenes que posteriormente han trascendido.

Juntos y de la mano

No se tenía conocimiento de que entre ambos hubiese amistad o ningún tipo de relación, pero con posterioridad al concierto, el cantante y la modelo fueron vistos juntos en hotel Macakizi, uno de los más lujosos de la ciudad. Algo que, como es lógico, disparó de inmediato las especulaciones sobre una posible relación sentimental.



El rumor se extendió de inmediato después de que el Daily Mail publicara la noticia acompañándola de una foto en la que se les ve cogidos de la mano. Lo que se sabía sobre Kate Moss es que mantenía una larga relación con el fotógrafo Nikolai von Bismarck,con quien se le vio por última vez en Enero durante el 50 cumpleaños de ella. Las actuales imágenes sugieren, sin embargo, que esta relación podría haber finalizado.

