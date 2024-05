¿Las relaciones con diferencia de edad están condenadas al fracaso? Marta López Álamo responde a Laura Escanes

El tema de la diferencia de edad en las relaciones de pareja ha vuelto a salir a raíz de unas declaraciones de Laura Escanes.

La historia de amor que vivieron Laura Escanes y Risto Mejide trajo cola ya en su momento. Y parece que aunque haya finalizado y cada uno haga su vida por separado, sigue despertando interés. Y es que en ella se daba una de las circunstancias que más controversia generan en nuestra sociedad: una diferencia de edad más amplia de lo que se considera normal.



Si bien en su momento esto no parecía ser un problema para la influencer, y era frecuente ver como la pareja se burlaba de las críticas hacia ellos por este motivo, parece ser que Laura ahora ve las cosas de una forma distinta. Según su punto de vista actual, la diferencia de edad es un factor que condiciona en gran medida una relación sentimental, hasta el punto de hacerla inviable.

Las declaraciones de Laura Escanes

Las declaraciones de Laura Escanes se produjeron en el podcast El sentido de la birra y en ellas especificaba los motivos de su cambio de postura al respecto de este tema. “Yo de verdad creía que una pareja con diferencia de edad es viable y si hay amor no pasa absolutamente nada” afirmó. “Y ahora pienso que no, que hay muchos factores que sí que afectan. Y el más importante es el momento vital porque conectas con esa persona”.



Laura continuó con su argumento explicando que “Cuando hay tanta diferencia de edad, no estás en el mismo momento vital. La otra persona ha vivido infinitas cosas más que tú, tiene una experiencia que tú no tienes y a lo mejor tienes que renunciar a muchísimas cosas para seguir con ese proyecto de pareja. Y llega un momento en que eso no te hace feliz”.

Marta López sale al paso

Marta López Álamo, modelo y actual pareja de Kiko Matamoros, ha salido al paso de estas declaraciones mostrando su disconformidad. Debido a que entre ambos hay una diferencia de más de 40 años, no ha podido evitar sentirse aludida de algún modo y ha expresado su opinión a través de una story en Instagram.



Aunque se ha expresado de forma educada y no ha querido entrar en polémicas, sí que ha querido matizar que la diferencia de edad no es el único condicionante, y que cada pareja es diferente.“Hay mil factores que influyen en que una relación con diferencia de edad pueda ser viable a corto, medio o largo plazo”.



Lo que está claro es que, al menos en nuestra sociedad, estas relaciones requieren de un mayor esfuerzo por parte de ambos integrantes de la pareja. Si ya cualquier relación resulta un desafío en sí misma, tener que enfrentarse a la crítica la hace más difícil. De hecho la propia Marta López afirma que haber decidido iniciar una relación amorosa con alguien mucho mayor ha tenido consecuencias en su carrera como modelo “me juzgan por estar con él y me ha perjudicado en mi trabajo. Él no, sino estar con él”