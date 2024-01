Ryan Gosling: "No sé si mis hijas están preparadas para ver a su padre como Ken"

El actor ha sorprendido a todos al declarar que sus dos hijas todavía no han visto la película de Barbie en la que ha interpretado el papel de Ken

Barbie fue una de las sensaciones del año pasado, y su éxito ha servido para encumbrar aún más la ya notable carrera de Ryan Gosling como actor. Sin embargo, acabamos de enterarnos de que entre los millones de espectadores que han pasado por las salas de cine para disfrutar de la colorida película y su pegadiza música, no se encuentran los hijos de Ryan y su pareja Eva Mendes.



Algo que todavía llama más la atención si hacemos caso a lo que Ryan apunta en esas mismas declaraciones acerca de los motivos que le llevaron a aceptar el papel. Y es que al parecer, sus dos hijas Esmerelda, de 9 años, y Amada, de 7 son fans del universo Barbie, algo que terminó por decantar la balanza para que el actor diera el Ok a la oferta de protagonizar el papel de Ken en la película.

Las sorprendentes declaraciones de Ryan Gosling



Las declaraciones a las que hacemos referencia tuvieron lugar durante el Festival internacional de cine de Santa Bárbara, y fueron realizadas para una revista. En ellas, Ryan Gosling afirmaba "No sé si deberían ver a su padre como Ken", para continuar diciendo que "No sé qué edad es buena para ver a tu padre hacer eso. Es bastante loco"



De cualquier modo, por muy chocante que pueda ser para sus hijas el verle en la película interpretando el papel del novio de Barbie, las pequeñas ya pueden hacerse una idea de lo que les espera, puesto que tuvieron ocasión de asistir a algunos momentos del rodaje y de ver a su padre caracterizado como el personaje.

Una pareja que funciona

Las dos niñas son fruto de la relación que mantienen Gosling y la actriz Eva Mendes, que se conocieron durante un rodaje allá por 2012. Y aunque no han vuelto a compartir cartel, Ryan Gosling confía en tener la oportunidad de volver a rodar en el futuro con la que ahora es su pareja: "Fue la mejor experiencia que he tenido haciendo una película, así que eso espero".



A pesar de la diferencia de edad entre ambos – Ryan tiene 43 años y Eva 49 – se trata de una pareja que funciona, como demuestra el hecho de que no pierden ocasión de echarse flores el uno al otro de manera pública. Ya sea en declaraciones en entregas de premios o en redes sociales, Ryan y Eva parecen más enamorados que nunca si nos atenemos a las palabras de elogio que se dedican mutuamente.