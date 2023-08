Millones de seguidores tienen altas expectativas por los nuevos sencillos de las famosas, que marcan su regreso como divas del pop con su música, conocidas por muchos como las “Main Pop Girls”.

Posiblemente con la intención de ponerle fin al verano con un gran detalle a sus fans, las artistas Selena Gomez, Miley Cyrus y Ariana Grande eligieron el 25 de agosto como la fecha de estreno de sus nuevos proyectos musicales, recibiendo a septiembre con el pie derecho, donde estamos ante un posible resurgimiento de los tiempos en donde las tres famosas eran las figuras más sonadas en la escena musical pop en voz femenina.

‘Single Soon’, el nuevo sencillo de Selena Gomez

Este tema no sería parte de su nuevo álbum, se trata de un sencillo que apacigua las ansias de sus seguidores, como ella misma lo explica desde su cuenta de Instagram: “Lleváis tiempo pidiendo nueva música. Ya que no he terminado todavía con SG3 [el que sería su tercer álbum en solitario], quería lanzar una divertida canción que escribí hace tiempo y que es perfecta para el final del verano”. Es el cuarto año consecutivo en el que Selena Gomez lanza un sencillo en estas fechas, y este año no solo ha estado activa en la música sino también en la actuación, puesto que se incendian los rumores de que podría protagonizar el filme biográfico de la cantante Linda Rosdant.















‘Used to Be Young’, el provocativo sencillo de Miley Cyrus

Loading...

En marzo fue lanzado su octavo álbum de estudio titulado Endless Summer Vacation, y la artista le quiso dar continuación a esta grabación con Used to Be Young. El pasado martes la artista hizo conocida la letra de este tema en redes sociales, “Aunque mi trabajo está hecho, esta canción continuará escribiéndose cada día. El hecho de que quede inacabada es parte de su belleza”, añadía en sus publicaciones, indicando que fue escrita pensando en sus seguidores, “Está dedicada a mis leales fans. Os quiero por amar cada versión de mí”, explicó.

La reedición del álbum debut ‘Yours Truly’ de Ariana Grande

Loading...

Eran ya casi dos años que la artista llevaba alejada de la escena musical, sin embargo ha lanzado la versión deluxe su álbum Yours Truly este 25 de agosto, recordándonos de la costumbre de Taylor Swift de relanzar álbumes, por lo que no es extraño que Ariana Grande haga lo mismo. También lanzará una colección cápsula de merchandising que incluye productos de su marca de belleza r.e.m. beauty con línea de bases de maquillajes disponibles en sesenta tonos, asi como imagenes nunca antes vistas tomadas en el proceso de producción del disco.