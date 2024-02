Ariana Grande sorprende con un vestido 'coquette' y 'Barbiecore'

La cantante Ariana Grande siempre nos conquista con sus estilismos. En esta ocasión se ha dejado ver con un vestido que ha despertado todas las miradas y la locura de sus fans.

El vestido tiene un diseño que combina elementos de gasa, con plumas y un fantástico lazo en la cintura, todo ello de un color rosa chicle empolvado. ¡No podría gustarnos más!

El vestido coquette y Barbie core de Ariana Grande nos encanta

A pesar de no haber estado en los Grammy 2024, Ariana Grande es un fenómeno pop que una vez más ha vuelto a incendiar las redes por su estilismo. En parte el responsable puede que haya sido su estilista Mimi Cuttrell, que siempre sabe cómo hacer que la artista se vea todavía más espectacular.



Es uno de sus looks del rodaje de 'Wicked', Ariana nos sorprendió publicando en sus redes sociales una foto con este vestido de alta costura que fusiona dos tendencias del momento, la estética 'coquette' con el 'Barbiecore'.



Es un vestido en tono rosa chicle y el color elegido no es casualidad, porque es la tonalidad característica de Glinda the Good Witch, el personaje creado por L. Frank Baum y que interpreta Ariana en el musical de Wicked.



Míralo bien porque te va a encantar:

La firma Balenciaga es quien está detrás de esta obra de arte, concretamente en su colección de Alta Costura otoño-invierno 2023. De hecho, ya se lo hemos visto en color azul a la actriz Nicole Kidman, quien lo lució en un evento el pasado mes de septiembre.



Es un vestido romántico e inspirador para las amantes de la moda, para las fashionistas, con un diseño muy femenino y muy favorecedor por su corte de palabra de honor. Ideal para las chicas que aman las tendencias coquettecore y barbiecore.



Además, el detalle de sus medias en color blanco tupido y los tacones satén de punta en rosa chicle tampoco pasan desapercibidos. Complementan el look a la perfección y le aportan un toque muy femenino y tierno, algo que siempre ha querido transmitir la artista con sus moños y sus particulares estilismos.

Amiga, si tienes un evento este verano, ¡ya tienes look!



Si te encanta inspirarte en firmas como Balenciaga y tomar ideas para diseñar tus próximos vestidos para eventos, es una propuesta muy favorecedora y con la que te verás radiante en bodas, comuniones y fiestas. Seguro que no tardan en aparecer clones más “low cost” para todos los bolsillos. ¡Crucemos los dedos!



¿Qué te ha parecido el vestido de Ariana? ¿A ti también te ha conquistado?