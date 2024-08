Sofía Suescun confiesa la relación que tiene con su madre, Maite Galdeano: "llevo años aguantando sus celos tóxicos"

La relación entre Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, no parece estar pasando por el mejor momento. La ex concursante de Supervivientes asegura que su madre necesita ayuda urgente y que lleva años soportando sus celos que define como tóxicos. Una situación complicada que ha dejado a todo el mundo impactado. ¿Qué está pasando entre madre e hija?

Dicen que en todos lados cuecen habas. En este caso, la relación que tienen Sofía y su madre Maite parece no estar pasando por el mejor momento. ¡Saltan chispas!



Desde hace unos días no se habla de otra cosa, sobre todo desde que se produjo el altercado en la casa de Sofía, donde la Guardia Civil intervino para pedirle a su madre que se fuera de su casa.



Aunque Maite lo niega, el detonante parece ser la relación que sofía mantiene con Kiko Jiménez. Sin embargo, Sofía asegura que la realidad es que su madre no está bien y que tiene celos tóxicos.

Sofía Suescun habla de la relación que tiene con su madre y asegura llevar un año ocultando un problema grave

Sofía Suescun ha afirmado para Lecturas que “he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado todos los límites”.



Unas duras declaraciones donde confiesa que el problema de su madre son los celos. A lo que también ha añadido: "llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo. Son muchísimos años de sufrimiento”.



Unas declaraciones donde da a entender que su madre podría estar pasando por una depresión y no quiere buscar ayuda. "Mi madre tiene una depresión profunda. Igual son los traumas de toda la vida que ha llevado. No es feliz."

Sofía pide a gritos ayuda para su madre, "no está bien"

Como ha confesado a Lecturas: “Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero por más que lo he intentado siempre me encuentro una negativa por su parte”.



Son unas duras declaraciones donde confiesa que su madre necesita ayuda con urgencia. Asegura que ella no quiere tratarse, por eso ha decidido hacerlo público, porque confiesa que no puede más ni tampoco puede seguir ocultándolo más tiempo.

Aparte, la pareja ya ha solicitado una orden de alejamiento contra Maite y ha interpuesto dos demandas, una civil y otra penal. Veremos en qué queda la cosa.