Suri Cruise, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, cumple 18 años, alejada de su padre y de la Cienciología

Suri Cruise, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, cumple hoy 18 años. Lejos de la vida de lujos y paparazzis que la rodeó en su infancia, la joven ha crecido en la ciudad de Nueva York, alejada del foco mediático y de la Cienciología, la religión de su padre.

Una infancia bajo los focos

Suri nació en 2006 y desde el primer momento se convirtió en una de las bebés más famosas del mundo. Su adorable sonrisa, su estilo impecable y su condición de hija de dos de las estrellas más famosas de Hollywood la convirtieron en un icono de la cultura popular. Sin embargo, esta fama también tuvo un lado negativo, ya que Suri se vio expuesta a la constante presión de los paparazzi y a la vida pública desde una edad muy temprana.



Las primeras fotografías de Suri, publicadas en Vanity Fair y capturadas por la renombrada Annie Leibovitz, la catapultaron a la fama desde una edad temprana. Su imagen, junto a la de sus padres, adornó las páginas de la revista en un despliegue de 22 páginas, estableciendo un récord de visitas en el sitio web de la publicación.



Además, su educación ha sido otro aspecto destacado de su vida. Comenzó en la New Village Leadership Academy en Calabasas, fundada por Will Smith y Jada Pinkett-Smith, donde se rumoreaba que tenía conexiones con la Cienciología. Sin embargo, tras la separación de sus padres y la posterior inscripción en la escuela Avenues en Manhattan, Suri ha estado alejada de las influencias de esta religión.

Un divorcio y una nueva vida alejada de Tom Cruise

En 2012, Katie Holmes y Tom Cruise se divorciaron. Uno de los motivos principales del divorcio fue la religión: Holmes quería alejar a Suri de la Cienciología, de la que Cruise es un miembro activo. Desde entonces, Suri ha vivido con su madre en Nueva York, alejada de su padre y de la iglesia.



Los encuentros entre padre e hija han sido escasos, y según fuentes citadas por Page Six, Tom Cruise no ha visto a Suri desde entonces. Aunque en los documentos de divorcio se especificaba que Holmes se separaba de Cruise "para proteger a Suri de la Cienciología", él ha seguido contribuyendo económicamente al cuidado de su hija.

Un futuro incierto

Ahora, al cumplir la mayoría de edad, Suri se enfrenta a un futuro incierto. Es libre de decidir su propio camino y de hablar abiertamente sobre su vida, incluyendo su relación con su padre y la Cienciología. Se rumorea que está interesada en el mundo del diseño y la moda, pero aún no se ha pronunciado sobre sus planes futuros.



Además, su incursión en el mundo del entretenimiento ha sido destacada. Su voz resonó en la película "Alone Together" de 2022, dirigida por su madre, Katie Holmes. Aunque su presencia física no se vio en la pantalla, su talento vocal dejó una huella indeleble en la producción.