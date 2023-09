¿El cansancio pasa factura a tu mirada? Te enseñamos como ponerle remedio con algunas recomendaciones generales y los trucos que usa Katie Holmes.

Es bastante común que como consecuencia de una actividad diaria que resulta agotadora, ese cansancio se termine reflejando en el rostro. En especial suelen ser los ojos los que más lo acusan, por lo que la mirada termina teniendo un aire triste que resulta poco favorecedora. Bien sea por la formación de bolsas o porque los ojos se tornan caídos, la parte superior del rostro adquiere una apariencia que hace parecer mayor, y eso, evidentemente, no es algo que ninguna mujer desee.



Por fortuna existen trucos que nos ayudan a revertir estos efectos y hacer que la mirada reviva. El maquillaje es la principal herramienta para lograrlo, y fijarse en lo que hacen algunas famosas puede darnos las claves para lucir una expresión facial más vital y alegre. En este caso vamos a tomar como ejemplo a Katie Holmes para aprender como ella logra lucir siempre una mirada vibrante con independencia de las horas que haya tenido que pasar frente a las cámaras.

Recomendaciones generales

En general, el exceso de maquillaje juega en tu contra cuando se trata de disimular una mirada triste o cansada. Es importante no caer en la tentación de querer tapar el cansancio ocultándolo con un maquillaje extremo. Por el contrario, optar por un maquillaje más natural y nada recargado ofrece mejores resultados si sabes qué zonas debes resaltar.



La parte superior del ojo es aquella en la que has de poner el foco. Si aplicas sombras suaves de abajo a arriba en aquella zona conseguirás que tu mirada se vea más luminosa. En cuanto a la máscara de pestañas, es mejor aplicarla solamente en la parte de arriba, preferentemente en el centro. Esto genera un efecto que hace que tu mirada se vea más sensual y capta la mayor parte de la atención.

El secreto de Katie Holmes para una mirada vibrante

La ex de Tom Cruise sigue atrayendo la atención de las cámaras allá donde va, por lo que no puede permitirse el lujo de que se la vea mostrando un aspecto demacrado. Katie hace un uso muy medido del maquillaje, procurando siempre que éste refuerce visualmente sus facciones. Para que su mirada se vea llena de vida, Katie Holmes utiliza un toque de eyeliner dibujando una línea ascendente al final.



En cuanto al color, ella apuesta por un degradado con tres colores que van del más oscuro al más claro desde la parte exterior a la interior. Esto consigue una sensación de mayor viveza y en consecuencia, refuerza su mirada, haciéndola más energética.



Como puedes comprobar, evitar el efecto del cansancio en tus ojos no resulta demasiado complicado. Basta con aplicar los tonos y efectos adecuados para conseguirlo, y Katie es toda una especialista en ello.