Receta de guacamole casero: 4 propuestas fáciles y originales para sorprender a tus invitados en tu próxima cena

El guacamole es un plato que ofrece numerosas posibilidades y se convierte en un aliado perfecto para acompañar tus platos cuando tienes invitados. Hoy te traemos 4 recetas de lo más originales, ¿las vemos?

El guacamole es un plato preparado a base de aguacate, como elemento principal. Se trata de un plato típico de México, y de gran parte de Sudamérica que se consume frecuentemente. El nombre de guacamole proviene del náhuatl Ahuacamolli que se compone de dos palabras Ahuacatl (aguacate) y molli (mole o salsa).



La base del guacamole es el aguacate, y se ha convertido en los últimos años en uno de nuestros alimentos favoritos para el día a día. ¿El motivo? Puedes añadir este alimento tanto en comidas como en tus desayunos por la mañana.

Propiedades del aguacate

Como te comentábamos, el aguacate ya es uno de los alimentos de moda. Su grasa es muy buena, a diferencia de lo que puedas crear, es muy buena, y la pulpa del aguacate esconde propiedades muy beneficiosas para tu organismo que te cautivarán tanto en por fuera como por dentro:

Omega 3: el aguacate es rico en omega 3 ya que tiene aceite vegetales que ayudan a reducir los niveles de colesterol y la presión arterial. También tiene efectos muy positivos sobre la circulación.

el aguacate es rico en omega 3 ya que tiene aceite vegetales que ayudan a reducir los niveles de colesterol y la presión arterial. También tiene efectos muy positivos sobre la circulación. Vitaminas y minerales: el aguacate es muy rico en potasio, incluso más que el plátano, por lo que es muy recomendable para fortalecer los músculos y en general si practicas mucho deporte. Ten cuidado porque si tienes algún tipo de problema renal donde no puedas consumir potasio, es mejor que lo evites. Otras vitaminas que contiene el aguacate son magnesio, zinc, vitamina E, vitamina A,C,D, B-6, B-12, y K, fundamentales para mejorar tu sistema inmunitario.

el aguacate es muy rico en potasio, incluso más que el plátano, por lo que es muy recomendable para fortalecer los músculos y en general si practicas mucho deporte. Ten cuidado porque si tienes algún tipo de problema renal donde no puedas consumir potasio, es mejor que lo evites. Otras vitaminas que contiene el aguacate son magnesio, zinc, vitamina E, vitamina A,C,D, B-6, B-12, y K, fundamentales para mejorar tu sistema inmunitario. Beneficios para la piel : el aguacate no solo es bueno para el interior, sino también para la piel. Entre los nutrientes que aporta a la piel y a zonas concretas como el rostro es vitamina C y colágeno, lo que ayuda a mejorar la luminosidad y la hidratación en la zona facial. El aguacate es muy utilizado en belleza por las numerosas propiedades que contiene y no solo para la piel, sino también para el cabello. Las mascarillas faciales y capilares se han convertido en todo un must de belleza que podrás hacerte tú misma en casa, y de forma además, muy económica y fácil.

: el aguacate no solo es bueno para el interior, sino también para la piel. Entre los nutrientes que aporta a la piel y a zonas concretas como el rostro es vitamina C y colágeno, lo que ayuda a mejorar la luminosidad y la hidratación en la zona facial. El aguacate es muy utilizado en belleza por las numerosas propiedades que contiene y no solo para la piel, sino también para el cabello. Las mascarillas faciales y capilares se han convertido en todo un must de belleza que podrás hacerte tú misma en casa, y de forma además, muy económica y fácil. Mejora la vista: al igual que la zanahoria, el aguacate contiene carotenos lo que ayuda a prevenir los problemas de vista como las cataratas, pérdida de visión con la edad...

al igual que la zanahoria, el aguacate contiene carotenos lo que ayuda a prevenir los problemas de vista como las cataratas, pérdida de visión con la edad... Regula las hormonas y previene problemas en el parto: el aguacate ayuda a controlar las hormonas y aumenta el deseo sexual gracias a las vitaminas como el potasio o B-6. Para las embarazadas, este alimento es muy recomendado gracias a su gran cantidad de ácido fólico lo que ayuda a prevenir problemas durante el parto.

Recetas originales con guacamole

Aunque estamos seguras que no te puedes resistir a esta receta original de guacamole, queremos ofrecerte más posibilidades. Aprende estas recetas fáciles, originales y nutritivas de snacks, y sorprende a tus invitados, o simplemente pica entre horas de forma saludable.

1. Guacamole con mango

Si eres amante del mango esta receta te encantará. El mango es una fruta con muchas posibilidades en la cocina y combina muy bien con muchos alimentos. El aguacate es uno de los alimentos con los que mejor combina el mango. Si quieres darle un plus más exótico puedes incluso añadirle piña.

Ingredientes:

​3 aguacates medianos maduras

1/2 mango cortados en trocitos

1/3 de cilantro picado

2 chiles jalapeños sin semillas picados (al gusto)

1/4 de cebolla morada picada

1 cucharada de zumo de lima exprimido

1 diente de ajo picado

sal y pimienta al gusto

Paso a paso



1. Machaca con tenedor los aguacates hasta que tengas casi una salsa

2. Añade todos los ingredientes anteriores y mezcla

3. Acompaña con unos snacks de tortilla.

2. Guacamole con kale

El guacamole es muy versátil y ofrece grandes posibilidades en la cocina para disfrutar de una dieta sana y equilibrada. Dale un toque mucho más healthy añadiendo kale, ¡sí como lo oyes! El kale es uno de los superalimentos de moda que puedes introducir también en esta receta. Además, combina muy bien con el cilantro, así que no tendrás que prescindir de él en esta receta.

Ingredientes:

​3 aguacates medianos maduras

4 hojas de kale bien troceado

1/3 de cilantro picado

1 jalapeños sin semillas picados (al gusto)

1/2 de cebolla picada

1 cucharada de zumo de lima exprimido

1 cucharada de zumo de limón exprimido

1 tomate picado en trocitos

sal y pimienta al gusto

Paso a paso



1. Machaca con tenedor los aguacates hasta que tengas casi una salsa.

2. Mezcla todos los alimentos bien. Empieza por el ajo, el cilantro y la cebolla.

​3. Añade al final las cucharadas de zumo de lima y limón exprimido.

4. Mezcla bien con los trocitos de kale. Si quieres, puedes trocear mejor el kale en un procesador de alimentos.

4. Por último, sírvelo en un pequeño cuenco y acompáñalo con unos chips de plátano, y ¡dale un toque más saludable!

3. Guacamole cremoso con cilantro

El guacamole suele llevar cilantro en la receta original, ya que le da una frescura muy característica. Es muy común ver en muchas recetas, no solo del guacamole, sino en otras el cilantro. Esta especie le da a los platos un intenso aroma y un sabor muy especial. Además, el cilantro contiene propiedades antiinflamatorias y propiedades antisépticas. En esta receta queremos que le des una nueva apariencia al guacamole tradicional y le des un toque más cremoso. ¡Toma nota!

Ingredientes:

​3 aguacates medianos maduras

1/3 de cilantro picado

2 jalapeños sin semillas picados (al gusto) o si prefieres que no sea tan picante sustitúyelo por pimiento verde o rojo

1/2 de cebolla picada

1 cucharada de zumo de limón exprimido

​2 cucharas de aceite de oliva

sal y pimienta al gusto

Paso a paso



1. Añade el aguacate, el aceite de oliva, el limón exprimido, los jalapeños o pimiento verde, el cilantro, la sal y la pimienta en una licuadora o procesador de alimentos

2. Licua bien y mezcla los alimentos hasta que quede una textura suave y cremosa.

​3. Pruébalo y ajústalo de sal, límón o cilantro, dependiendo de tu gusto. Refrigéralo luego hasta que lo sirvas, ¡y listo!

4. Guacamole de guisantes

¿Guisantes en el guacamole? Pues sí. El guacamole de guisantes es una de las recetas más originales y llena de vitaminas. Los guisantes aportan una textura muy buena a este tipo de salsas. Además, son una forma fácil y saludable de consumir legumbres en tu dieta. Incluso, tienen multitud de propiedades que te llenarán de vitalidad y energía, sobre todo en los niños que les cuesta mucho más consumir legumbres.

Ingredientes:

​3 aguacates medianos maduras

1/4 de guisantes frescos

1/2 de semillas de girasol

2o 3 ramas de menta fresca bien troceadas

1 cucharada de zumo de limón exprimido

​2 cucharas de aceite de oliva

sal y pimienta al gusto

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Paso a paso



1. Hierve en un bol los guisantes durante 2-3 minutos. Escurre y resérvalos.

2. Mezcla bien la menta, el aguacate, y el zumo de limón exprimido. Si lo prefieres puedes triturarlo todo en un procesador de alimentos.

​3. En un mortero muele bien los guisantes, aunque sin romper del todo su forma original.

4. Añade los guisantes a la mezcla de aguacate y mezcla.

5. Incluye la sal y la pimienta a tu gusto, y añade un puñado de semillas de girasol para darle un toque crujiente a la mezcla.