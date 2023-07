Rápidas, fáciles y sanas: 10 recetas vegetarianas

Ser vegetariana es una opción cada vez con más seguidoras. Si acabas de decidirte por seguir una dieta sin carne, no te pierdas estas recetas vegetarianas sencillas y deliciosas que te lo van a poner muy fácil.

Ser vegetariana no significa comer solamente verduras. De hecho, las legumbres, derivados lácteos, huevos, pasta y frutos secos, entre otros alimentos, pueden formar parte de tu cocina en el día a día. Te aseguramos que las recetas vegetarianas que te proponemos a continuación no te llevarán mucho tiempo desde que empieces a cocinar hasta que te sientes a la mesa y además, ¡están riquísimas! Dicho esto, comencemos con algunas de las delicias vegetarianas a las que no podemos ni queremos renunciar pero, antes de empezar, no te pierdas este repaso por nuestros consejos para comer de forma saludable.

Si quieres saber un poco más sobre la dieta vegetariana, así como sus riesgos y beneficios , no te pierdas este vídeo.

1. Receta de pizza vegetariana

Ingredientes para la pizza vegetariana (para 2 personas):

2 láminas de masa para pizza

4 tomates maduros

Ajo en polvo

Aceitunas negras

Aceite de oliva

Modo de elaboración:

1. Preparamos las láminas para la masa de manera que queden planas sin olvidarte de usar harina para que no se pegue a la base en la que vayas a cocinar.



2. Con la batidora, elaboramos una olivada: una pasta de aceitunas negras con aceite de oliva.

3. Cubrimos con ella la masa uniformemente.

4. Colocamos los tomates en rodajas por encima de la masa.

5. Rociamos de nuevo con el aceite de oliva y el ajo.



Cuando el horno esté precalentado a 180ºC, metemos la pizza durante 25 minutos y ¡listo!

2. Receta vegetariana de brochetas de verduras

Ingredientes (para 2 personas):

Un calabacín pequeño

2 pimientos verdes

2 pimientos rojos

500 g de cebolla roja

500 g de champiñones

2 ramitas de romero

250 ml de aceite de oliva

8 cucharadas de vinagre balsámico

3 cucharadas pequeñas de chile en polvo

Modo de elaboración:

1. Primero, deshojamos las ramitas de romero.

2. Mezclamos las hojas con el aceite de oliva, el vinagre balsámico y el chili en polvo.

3. Lo dejamos reposar entre 3 y 4 horas.



4. A continuación, lavamos el calabacín y los pimientos y los cortamos en trozos.

5. Hacemos lo mismo con la cebolla. Lavamos también bien los champiñones para evitar que quede tierra y los cortamos por la mitad.



6. Después introducimos las verduras en la salsa que has preparado antes durante dos horas para que cojan bien el sabor y, pasado este tiempo, los escurrimos.

7. Tras esto, montamos las brochetas alternando trozos de distintas verduras.

8. cuando terminemos los ponemos en la parrilla durante 5 minutos aplicando una vez más el adobo con un cepillo.

3. Receta vegetariana de empanada de espinacas y maíz

Ingredientes para 8 empanadillas:

2 masas para empanadas frescas

500 g de espinacas congeladas

1 lata de maíz dulce

20 g de margarina

3-4 cucharadas de salsa boloñesa vegetal

Especias al gusto

Modo de elaboración:

1. En una sartén cocemos las espinacas con un poco de margarina y las aliñamos con las especias al gusto.

2. Cuando estén tiernas, añadimos la lata de maíz y lo dejamos cocinando hasta que todo esté bien caliente.

3. Después, retiramos la sartén del fuego y las reservamos a un lado.



4. A continuación, precalentamos el horno a 200ºC.

5. Mientras tanto, estiramos la masa de hojaldre y rocía con un pincel la salsa boloñesa, dejando un par de centímetros libres para el borde de la empanada.



6. Distribuimos uniformemente las espinacas y el maíz por toda la masa.

7. Ponemos un poco de salsa boloñesa en la otra masa que servirá de tapa y cubre la primera, presionando por los lados para que quede bien cerrada.



8. Por último, ponemos el horno a 175ºC e introducimos la empanada durante, al menos, 30 minutos. Pasado este tiempo, la sacamos con cuidado.

4. Receta vegetariana de guisantes con patatas al curry

Ingredientes:

8 patatas medianas

400 g de garbanzos

4 tomates

2 cebollas

5 cucharadas de mantequilla clarificada

4 dientes de ajo

2 hojas de laurel

Una rama de canela

Una cucharada de Garam Masala

Una cucharada de chili en polvo

Media cucharada de cúrcuma

Media cucharada de cilantro molido

Sal





Modo de elaboración:

1. Para empezar, pelamos las patatas y las cortamos en cuadraditos. Hacemos lo mismo con los tomates.

2. Picamos la cebolla y los dientes de ajo y los salteamos en una sartén con mantequilla a fuego lento.

3. Agregamos la canela y el laurel a la sartén, aumentamos el fuego.

4. Mantenemos los ingredientes durante un par de minutos.



5. Añadimos a la sartén el Garam masala, el chile, la cúrcuma y el cilantro.

6. Después, agregamos los tomates y la sal, lo mezclamos todo bien y añadimos las patatas y los guisantes.



7. Tras esto, tapamos y hervimos las verduras vertiendo un vaso de agua caliente en la sartén.

8. Lo dejamos a fuego lento durante 15 minutos y ya estará listo. ¡No dejes que se enfríe!

5. Receta vegetariana de lasaña

Ingredientes:

375 g de queso tipo cottage

8 cl de leche

250 g de masa para lasaña

200 g de queso rallado

3 cebollas

150 g de apio

2 zanahorias medianas

2 latas de tomate pelado

2 cucharadas de tomate triturado

1 puñado de aceitunas verdes o negras

Una pastilla y media de caldo vegetal

2 cucharadas de albahaca molida

2 ajos machacados

1 cucharada de azúcar

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta

Modo de elaboración:

1. Para empezar, picamos y limpiamos la cebolla finamente.

2. Después, pelamos el apio y la zanahoria y los rallamos con ayuda de un rallador de agujeros grandes.

3. Ponemos a freír todas las verduras y el ajo en una sartén con dos cucharadas de aceite.



4. A continuación, vertemos todo el tomate con la pastilla de caldo picada, las aceitunas y el azúcar.

5. Lo cocinamos a fuego lento durante 15 minutos.

6. Tras esto, sazona con sal, pimienta y albahaca.

7. Si es necesario, diluye el sofrito con un poco de agua.



8. Mezclamos el queso con la leche, la sal y la pimienta.

9. Después, montamos las capas de la lasaña en una bandeja de horno en el siguiente orden: una capa de masa para la base, una capa de sofrito de verduras, otra capa de masa y, por último, una capa de queso y leche



10. Repetimos este proceso y añadimos una última lámina de masa.

11. Encima de ella, vamos a extender el resto de la salsa de verduras y espolvoreamos el queso rallado por encima.



12. Por último, horneamos la lasaña a 225ºC durante media hora y ¡listo para servir!

6. Receta vegetariana de burritos vegetales con tofu

Ingredientes (para 2 burritos):

50 g de tofu

2 tortillas de maíz

Una zanahoria

Un pimiento verde

1/2 pepino

Una cebolla roja

Salsa para burritos

2 cucharadas de mayonesa

Opcional: hojas frescas de cilantro



​Modo de elaboración:

1. Primero, cortamos el tofu en 4 trozos longitudinales, los untamos con aceite y los freímos durante 2-3 minutos.

2. A continuación, pica la cebolla, la zanahoria, el pimiento y el pepino en tiras pequeñas.



3. Tras esto, extendemos la tortilla y untamos una cucharada de mayonesa en cada una.

4. Después extendemos la salsa para burritos por encima y colocamos el relleno de tofu y las verduras.



5. Por último, las enrollamos presionando por los lados para que no se salga el contenido y... ¡Ya está! Todo el sabor de México enrollado en tus manos. Para darle un toque final, puedes acompañarlo con guacamole o salsa de yogur.

7. Receta vegetariana de espaguetis con boloñesa

Ingredientes (para 4 personas):

450 g de espaguetis

​5-6 tomates frescos

2 zanahorias medianas

2 cebollas grandes

2-4 dientes de ajo

Sal, pimienta negra, pimentón y orégano

1 vaso pequeño de nata para cocinar

50 g de queso rallado

Aceite de oliva

Modo de elaboración:

1. Para empezar, cortamos la cebolla y la zanahoria en trozos grandes.

2. Pelamos el ajo y lo echamos todo a una cacerola grande con un poco de aceite de oliva.

3. A continuación, dejamos que se frían durante unos minutos hasta que cojan color.

4. Cuando esto ocurra, añadimos los tomates pelados y las especias a la cacerola.

5. Cocinamos a fuego lento durante 30-45 minutos.



6. Mientras tanto, cocemos los espaguetis en una olla con agua hirviendo y sal.

7. Tras esto, vertemos la nata en la salsa que hemos preparado.

8. Removemos para que se mezcle bien y la probamos para rectificar de sal.



9. Por último, echamos la salsa boloñesa sobre los espaguetis y... ¡Listo para comer!

8. Receta vegetariana de pimientos rellenos de verduras y bulgur

Ingredientes (para 2 personas):

2 pimientos rojos

250 g de bulgur

Un calabacín

2 cebollas

1 diente de ajo

Perejil

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Modo de elaboración:

1. Cortamos los pimientos longitudinalmente formando unas barcas y los lavamos bien para eliminar las pepitas.

2. Tras esto, en una olla grande, ponemos a cocer el bulgur en agua hirviendo siguiendo las indicaciones del envase.



3. Pelamos y cortamos la cebolla, el calabacín y los ajos en trozos pequeños.

4. Los ponemos en una sartén a fuego lento con sal y pimienta.

5. A continuación, introducimos las mitades de los pimientos durante unos 10 minutos a 220ºC.

6. Después, los sacamos y los rellenamos con la mezcla de verduras y bulgur para meterlos de nuevo durante 15 minutos a 110ºC.



7. Después, es el momento de espolvorear perejil por encima y servir antes de que se enfríe.

9. Receta vegetariana de albóndigas vegetales

Ingredientes (para 4 personas):

400 g de garbanzos cocidos

Una zanahoria rallada

50 g de semillas de girasol

Una cebolla pequeña

Un diente de ajo

2 cucharadas de pasta de sésamo

Una cucharada de aceite de oliva

Medio limón exprimido

Comino

Sal y pimienta

Modo de elaboración:

1. Para empezar, mezclamos en un bol todos los ingredientes y hacemos una masa con ellos.

2. Cuando todos los ingredientes estén bien mezclados, haz diez bolas que queden prietas.



3. Colocamos las albóndigas en una bandeja untada con aceite y hornea durante 15-20 minutos a 180ºC.

4. A la mitad del tiempo de cocción dales la vuelta para que se hagan bien por debajo y.... ¡Listo para comer!

10. Receta vegetariana de wok vegetal

Ingredientes (para 4 personas):

10 g de cacahuetes

3 cucharadas de azúcar de caña

200 g de fideos chinos

200 g de brócoli

540 g de castañas enteras

100 g de brotes de soja

100 g de mazorcas mini

200 g de champiñones

2 cebollas

2 dientes de ajo

Un trozo de jenjibre

2 cucharadas de aceite de cacahuete

6-8 cucharadas de salsa de soja

Modo de elaboración:

1. Primero machacamos los cacahuetes en trozos no demasiado pequeños.

2. Después, los ponemos al fuego en una sartén con el azúcar para que queden caramelizados.

3. Tras esto, limpiamos y deshojamos el brócoli.

4. Pelamos las castañas.

5. Lavamos los champiñones y los cortamos en trozos más pequeños si son muy grandes.

6. Pelamos y picamos el ajo y la cebolla, ésta última en dados.



7. Después, ponemos aceite en una sartén y añadimos el ajo y la cebolla.

8. Cuando estén dorados, agregamos todas las verduras y legumbres durante 10 minutos sin dejar de remover.

9. Después, añadimos los fideos y las castañas sin dejar de agitar y aliñamos con salsa de soja.



10. Cuando esté listo, es el momento de servir los cacahuetes caramelizados que le darán un toque muy especial.