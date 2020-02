¿Qué es enamorarse? Solo sabes lo que significa el enamoramiento cuando estás enamorado, pero con las siguientes frases, vamos a intentar definir lo que significan amar y el amor. Si tienes pareja, toma nota para compartir alguna de ellas con ella, y, si todavía no tienes una relación o acabas de salir de ella, comprueba si estás de acuerdo o no con estas citas.

Es difícil explicar lo que es el amor con palabras. Se trata de un sentimiento tan especial, concreto y complejo que solo quien lo ha vivido puede hablar de lo que es y, aun así, es difícil aproximarse a una definición acertada. También es importante saber que, para cada individuo, el amor significa algo distinto y se manifiesta de maneras muy diversas: complicidad, confianza, seguridad, estabilidad, cariño y cercanía, apoyo. Enamorarse es una experiencia única y todos debemos estar enamorados alguna vez. De otra manera, estaríamos perdiéndonos una de las experiencias más satisfactorias y enriquecedoras. Aunque caer en el enamoramiento depende de muchas cosas y cada uno lo experimenta a su manera, hay sensaciones comunes a todos los mortales: un estado máximo de felicidad, los nervios y la ilusión de ver a nuestra pareja. ¡Vemos las estrellas cuando nos acaricia o nos da un beso! Pero sobre todo, apreciáis vuestras diferencias y conseguís que enriquezcan al otro. Juntos podéis con todo.



Cada uno tiene una versión de lo que es el amor, pero es posible que, aunque no hayas estado enamorado nunca, también hayas experimentado las famosas mariposas de las que tanto se habla. Esos nervios localizados en el estómago cuando vemos a la persona que queremos. La tensión y los sentimientos que se abalanzan sobre nosotros y que nos deja paralizados y sin palabras cuando vamos a encontrarnos con nuestro enamorado. Y es que aunque la literatura y el cine nos han dado grandes frases que intentan definir lo que es amar, pero no creemos que se suficiente. Así que, hoy te queremos explicar un poco más en profundidad qué es eso de enamorarse.

Dicen que el amor no puede explicarse con palabras, pero estas citas que te vamos a mostrar a continuación se acercan a una definición casi perfecta de este sentimiento. Si has sentido el amor verdadero alguna vez, seguro que te sientes identificada con algunas de estas 21 bonitas frases sobre lo que es enamorarse.



Además, ahora que se acerca San Valentín, también es una buena ocasión para compartirlas tu pareja. Eso sí, recuerda que no es necesario que sea 14 de febrero para que le hagas saber a tu pareja cuánto la quieres y te importa, ¡debes demostrarle tu amor a diario! En eso consiste, ¿no? Cualquier enamorado sabe lo importante que es cuidar una relación al máximo para que sea bonita y dure años y años, y la clave está en los detalles más pequeños. Así que, si alguna de estas frases te toca el corazón, no te lo pienses y dedícasela.



A cualquiera le gustaría que su pareja le quiera como lo hacía el primer día o, mejor dicho, que cada día le quiera más. Así, desde aquí te animamos a que leas atentamente todas estas frases sobre qué es enamorarse y des rienda suelta a tu yo más romántico para expresar todo ese amor que llevas dentro. ¡Y que viva el amor!

¿Hace falta tener una pareja para saber lo que es el amor?

¿Es necesario tener pareja para ser feliz? Nosotros creemos que no. Si bien experimentar el amor nos enriquece (por otro lado, igual que lo haría cualquier otro sentimiento), antes de iniciar una relación y abrirnos a otra persona es fundamental que nos amemos a nosotros mismos, aceptemos nuestros defectos y apreciemos virtudes. De lo contrario, nunca seríamos capaces de amar las bondades de los demás y tolerar sus fallos.



Antes de darnos a otra persona, debemos entender que somos individuos completos y que no necesitamos a nadie, ningún complemento, para ser felices. ''Tú solo eres una naranja completa'', ¿lo habías escuchado alguna vez? En eso se basa el amor saludable: en escoger una persona que, aunque no es imprescindible para seguir caminando, haga el viaje mucho más sencillo y divertido. El placer de disfrutar juntos.



Por eso, el amor debemos encontrarlo primero en nosotros mismos. Tenemos que aprender a preciar y disfrutar del tiempo que pasamos a solas, no tener miedo a conocernos. Es solo entonces, cuando somos la mejor versión de nosotros mismos, cuando estamos preparados para enamorarnos. Porque tú también puedes con todo.

¿Qué pasa en el cerebro cuando nos enamoramos?

Todavía no está del todo claro lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando nos enamoramos, pero científicos e investigadores aseguran que dentro de nuestro cerebro se desencadenan varios fenómenos, entre ellos, cambios de patrones de actividad y alteraciones bioquímicas. ¿Te sorprende? Es la razón por la que popularmente se dice que el amor y enamorarnos nos vuelve un poco locos.



El enamoramiento produce, contrariamente a lo que se cree, una bajada en los niveles de serotonina, lo que produce que los centros de recompensa del cerebro se llenen de dopamina. Este efecto es, de hecho, muy similar al de algunas drogas, y es que el amor nos vuelve adictos.



Pero, ¿qué pasa con el corazón? Cuando nos enamoramos, el corazón nos late con más fuerza, nos tiemblan las rodillas y tenemos una sensación de irritabilidad muy intensa en el estómago. Estos efectos son muy similares a los que experimentamos cuando sentimos miedo. El origen de todos estos síntomas es nuestro sistema nervioso vegetativo, el responsable de regular las funciones corporales involuntarias, como es el caso del ritmo cardíaco.



Así, se puede decir que el cerebro percibe el amor como una amenaza, de modo que desencadena las reacciones que preparan a nuestro organismo para afrontar una situación extrema. Por consiguiente, aumentan los niveles de hormonas de estrés, sobre todo de adrenalina. ¡Es casi como hacer ejercicio!

¿Qué es enamorarse? Te lo explicamos con estas citas

1. Lo último que yo me esperaba era enamorarme, ni se me pasaba por la cabeza. Cuando en una reunión veía que las mujeres de mi edad estaban pendientes de una llamada telefónica, pensaba: 'Dios mío, están chifladas'. Y entonces me enamoré, de Esther Tusquets.

2. Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única, de Jorge Luis Borges.



Amar a alguien, significa sentir que esa persona es la más especial del mundo y no la podemos comparar con nadie. Puede que pasen años hasta que encuentras esa persona con la que todo es más especial. Pero cuando llega, descubres un sinfín de sentimientos nuevos, esos de los que tanto habías oído hablar. Pero por fin entiendes lo que significan y no quieres cambiarlos por nada.

3. En un beso sabrás todo lo que he callado, de Pablo Neruda.



Si te has enamorado alguna vez o quieres entender de qué trata el amor, te animamos a leer la literatura y los poemas de Pablo Neruda: su experiencia del amor en el poemarioVeinte canciones de amor y una canción desesperada no es universal, pero casi...

4. El amor es una maravillosa flor, pero es necesario tener el valor de ir a buscarla al borde de un horrible precipicio, de Stendhal.

5. El verdadero amor no es el amor propio, es el que consigue que el amante se abra a las demás personas y a la vida; no atosiga, no aísla, no rechaza, no persigue: solamente acepta, de Antonio Gala.



Aunque estamos muy de acuerdo con esta cita de Antonio Gala, también recalcamos la importancia de querernos a nosotros mismo. Saber el valor de uno mismo es la conditio sine que non para poder disfrutar de una relación sana, bonita y enriquecedora.

6. Nos enamoramos a pesar de nuestras diferencias y, al hacerlo, creamos un sentimiento singular y maravilloso. Para mí, fue un amor que sólo puede existir una vez, y por eso cada minuto que pasamos juntos ha quedado grabado en mi memoria. Nunca olvidaré un solo instante de nuestra relación, de Nicholas Sparks.



Esta cita pertenece a la novela El Diario de Noah, del citado autor. Su adaptación cinematográfica es una de las películas románticas más icónicas y bonitas. Eso sí: puedes prepararte para llorar.

7. Es cuando nos enamoramos o nos desenamoramos cuando más necesitamos una canción que cuente lo que sentimos, de Taylor Swift.



No podemos estar más de acuerdo con Taylor Swift, que acierta de lleno con esta cita, porque el amor y el desamor, amar y el proceso de olvidar son algunos de los sentimientos más complejos con los que lidiar. ¿Quién no se ha pasado horas escuchando música y pensando en esa persona especial? Escuchar música es una experiencia mucho más intensa cuando los sentimientos están a flor de piel. En el amor y en el desamor, la música es siempre la mejor compañera.

8. Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección, de Antoine de Saint-Exupéry.

9. Enamorarse es como lanzarse de un precipicio. Tu cerebro grita que no es una buena idea y que el dolor y el daño inevitablemente llegarán a ti. Pero tu corazón cree que puede elevarse, deslizarse y volar, de Marie Coulson.

10. El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es, de Jorge Bucay

11. Un momento increíble es cuando la persona de la que te has enamorado te mira justo a los ojos para decirte que se ha enamorado de ti. (Anónimo)

12. No podría decir qué momento, qué lugar, qué mirada o qué palabra sirvieron de base. Hace ya demasiado tiempo. Lo que sí sé decirte es que para cuando me di cuenta ya estaba metido hasta el cuello, de Jane Austen. Esta frase está contenida en su obra Orgullo y Prejuicio, una de las mejores novelas románticas y películas de amor de la historia.

13. Enamorarse consiste simplemente en liberar la imaginación y embotellar el sentido común, de Helen Rowland.



O como diría Blaise Bascal "El corazón tiene razones que la razón no entiende". En ocasiones, enamorarse significa dejar atrás a la lógica y dejar que fluyan los sentimientos.

14. Los que de corazón se quieren sólo con el corazón se hablan, de Francisco de Quevedo.

15. Muchas historias de amor empiezan con un beso, la nuestra empezó antes de que nos conociéramos, de Nicholas Sparks.



Cita también de Nicholas Sparks en Cuando te encontré, novela que te recomendamos leer.

16. "Te quiero", es una excusa muy pobre para todo lo que te hago pasar, pero es la pura verdad, de Stephenie Meyer.

17. Cuando el amor es feliz lleva al alma a la dulzura y a la bondad, de Victor Hugo.



Y si no es así, es que no es verdadero amor. Busca siempre un amor que te haga ser mejor, seguro, que te aprecie y te aporte cosas buenas. Que te haga sentir un poco más feliz cada día.

18. Enamorarse no siempre lleva a un corazón roto. Con el hombre correcto puede ser un pasaje de solo ida al paraíso, de Catherine Anderson.



Quizá lo que quería transmitir la escritora estadounidense con esta frase es que, si el enamoramiento lleva al sufrimiento, es porque esa persona no es la correcta. Y tiene mucha razón.

19. Te amo porque te amo. Porque sería imposible para mí no amarte, de Juliette Drouet.



El amor funciona así, no tiene explicación. Cuando llega a nuestra vida sentimos que sería imposible no amar a esa persona con todas nuestras fuerzas. Tener una pareja de la que estamos enamorados nos hace felices y hace que veamos el mundo como un lugar mucho mejor.

20. Enamorarse es fácil. Enamorarse de la misma persona siempre es extraordinario, de Crystal Woods.

21. ​El romance es estar pensando en tu pareja cuando deberías estar pensando en otra cosa, de Nicholas Sparks.



Aunque se trate de una forma muy sencilla y básica de explicar qué es el amor, no podría ser más acertada. Y es porque el amor hace que las cosas parezcan más fáciles. Cuando el enamoramiento llega a nuestras vidas, es complicado pensar en lo que hay más allá, porque nos basta con el amor de nuestra pareja. Durante los primeros meses, cuando los efectos del enamoramiento son mucho intensos, gran parte de nuestros pensamientos tienen que ver con la persona que amamos.

¿Con cuál de estas frases te has sentido más identificado?

Ay, el amor...

Si te han encantado estas frases, corre a declararle amor a tu pareja y, si todavía no has encontrado a la persona adecuada, ¡no tengas prisa! No te recomendamos que te enamores de forma precipitada ni que busques el amor. Te recomendamos que seas paciente, que esperes a que la persona perfecta para ti llegue y que, si nunca te has enamorado, no te presiones para hacerlo. Lo único que conseguirás entonces s conformarte con la primera persona que más o menos te encaje. ¡El amor no es eso!



Así que, cuando encuentres el amor, lo sabrás. Sabrás que esa persona es la mejor compañera de camino sin olvidar que enamorarte de ti mismo cada día también es extraordinario. Y esa relación contigo mismo también debes cuidarla cada día. En cualquiera de sus formas, qué bonito es el amor, ¿no?

