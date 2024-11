Soy psicóloga y así puedes gestionar el sexo sin compromiso, aunque quieras pareja estable

Una relación casual, basada solo en el sexo, sin complicaciones ni compromisos y dedicada por entero al disfrute y la pasión, suena bien, pero ¿es posible? La respuesta es sí, si eso es lo que deseas y gestionas bien las emociones. Pero, ¿cómo conseguirlo si quieres una relación estable?

Gestionar las emociones que se pueden dar cuando conoces a alguien especial puede ser abrumador al principio. Parece obvio que se ha de tener claro qué es lo que quieres, necesitas y anhelas en un futuro o deseas de un compañero de vida, pero mientras esa relación "perfecta" no llega, disfrutar del presente e, incluso, tener sexo después de una ruptura, puede ser una opción también.



Si lo que no quieres es dejar de tener relaciones sexuales, puedes imaginar salir con alguien sin la presión de planificar vacaciones juntos, conocer a la familia, amigos etc.,un tipo de relación sin ningún compromiso que puede ser liberadora y ofrece una manera de disfrutar de la compañía de alguien que te gusta sin el peso de las expectativas a largo plazo.



"Comprender cómo manejar eficazmente una relación sin ataduras puede ayudar a evitar malentendidos y garantizar que ambas partes disfrutan su tiempo juntos sin estrés añadido", comenta Mónica Leiva, psicóloga y terapeuta de pareja.



Y es que, hoy en día, las citas son un mundo aparte. Los vínculos han cambiado, cada vez más personas eligen centrarse en su crecimiento personal, su carrera o intereses personales, o simplemente, prefieren mantener unos vínculos más casuales. "Lidiar con una relación sin compromiso requiere una combinación de conciencia, respeto y comunicación. Estas relaciones, aunque menos tradicionales, pueden ser satisfactorias si se manejan correctamente", explica esta especialista.

5 formas de gestionar sexo sin compromiso

Si bien, disfrutar eficazmente de una relación sin compromiso, cuando se busca una pareja estable no es el paso más adecuado e, incluso, saludable, se puede disfrutar del sexo y no matar tu deseo sexual consentido y compartido, siempre y cuando ambas partes mantengan su autonomía. Un estudio publicado por la revista The Journal For Sex Research (TJSR)



publicado en el 2020, publicó una variedad de consecuencias negativas para la salud mental, como ansiedad, tristeza, sentirse mal con uno mismo, arrepentimiento, depresión y baja autoestima. Sin embargo, existen otras investigaciones que analizan los efectos positivos, como el placer sexual, la relajación y el autoconcepto, entendido como una mejora en la autoestim.



En cualquier caso, los expertos haecn hincapié en tener en cuenta estos 5 aspectos para gestionar una relación casual sin compromiso.



1. Establece límites claros



Establecer límites en una relación sin compromiso es crucial para mantener la comodidad y evitar malentendidos. Expresar de manera clara tus límites y expectativas en cuanto a la comunicación, la implicación emocional y la intimidad física. Esta claridad garantiza que ambas partes respeten los límites del otro y mantengan una interacción sana.



2. Mantén las expectativas realistas



Comprender la naturaleza informal de una relación sin compromiso es fundamental para mantener tus emociones bajo control. Reconoce que la relación podría no evolucionar hacia algo más serio. Esta mentalidad le ayudará a disfrutar del presente sin expectativas indebidas, lo que reducirá las posibles decepciones.



3. Mantener la independencia



Es fundamental preservar la independencia en una relación sin compromiso. Sigue con tus pasatiempos, pasa tiempo con tus amigos y mantén tu rutina. Mantener una vida equilibrada y plena fuera de la relación garantiza que tu felicidad e identidad no dependan demasiado de tu vida romántica.



4. Comunícate abiertamente



La comunicación es la clave y aunque duela o cueste hacerlo, ponerse en primer lugar y hablar por cualquier medio, ya sea vía WhatsApp, teléfono, mail u otros medios, es la vía en cualquier relación, y también en las casuales.



5. Sé honesta



Si tus sentimientos o expectativas cambian, ser sincera sobre cómo te sientes puede evitar que la otra persona se sienta sorprendida y fomentar una relación más sana y respetuosa.



En definitiva, escucharse a una misma y entender qué se necesita en todo momento y expresárselo a otro es una de las claves para disfrutar de tu sexualidad.