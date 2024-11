"Un clavo no saca otro clavo": 5 señales para evaluar si estás lista para tener sexo tras una ruptura, según expertos

Cuando una pareja se rompe aparecen sentimientos de confusión e incertidumbre sobre el futuro; es hora de readaptarse a la nueva situación de soltería, pero ¿te sientes lista para experimentar e intimar de nuevo con otra persona?

¿Cómo puedes evaluar tu disposición emocional y psicológica para saber si estás lista para tener sexo después de una ruptura? En realidad, conocerse y saber si se está preparada es una experiencia muy personal que depende de varios factores psicológicos, emocionales e, incluso, físicos.



Pero, hoy, queremos acompañarte a descubrir algunas de las cuestiones que puedes plantearte, como gestionar el sexo sin compromiso, o retomar la confianza en la cama después de una traición, para considerar y evaluar tu disposición. Para ello, nos acercamos a algunas de las recomendaciones que nos aporta Cuidadosamente, un espacio de contenidos realizados por expertos en psicología y salud mental en el que explican de manera clara algunos de los puntos a seguir más importantes:

5 consejos para analizar si estás abierta o no a nuevas experiencias sexuales tras una ruptura

¿Cuáles son los puntos que debes tener en cuenta antes de embarcarte en otro vínculo, ya sea sexual o una potencial relación de pareja?



Los expertos en psicología de Cuidadosamente advierten que lo primero después de terminar una relación es pasar un proceso de duelo. "Esto te puede permitir contactar con tus emociones, entender qué fue lo que no funcionó, experimentar el dolor de la pérdida y muchas cosas más", explican a través de la cuenta de Instagram. Y además, nos invitan a hacernos algunas reflexiones en forma de cinco puntos a la hora de dilucidar si estamos o no listos para tener nuevas experiencias en la intimidad.



1. Un clavo no saca otro clavo, solo hace más grande el agujero



3. Un clavo no saca otro clavo, ni evitará que sintamos dolor, al contrario, lo intensificará



4. Un clavo no saca otro clavo, porque necesitamos dejar de evadir, y permitirnos vivir el duelo



5. Un clavo no saca otro clavo, porque debe haber un tiempo para llorar, sanar y volver a amarnos

Desde este espacio recomienda no actuar como si nada hubiera pasado. "Si lo haces, es muy probable que busques a otra persona que satisfaga tus necesidades y le pongas nuevamente una curita a esa herida que todavía está abierta", expresan.



Y añaden "date el tiempo que necesites para procesar todo lo vivido, para volver a conectar contigo mismo". Al final, cada persona elige de manera libre y personal aquello que desea experimentar y vivir en su vida íntima, y según los expertos, siempre viene bien recordar que nadie vive el mismo proceso. "Siempre habrá quienes necesiten más o menos tiempo, no hay un número de días, meses o años que sea “correcto” o “incorrecto", eso siempre será una elección personal", dicen para terminar.



Una ruptura es un buen momento y una oportunidad para la reflexión, el autodescubrimiento y el crecimiento personal.