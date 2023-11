Las cenas de empresa son un momento ideal para lucir un outfit elegante y sofisticado. En 2023, las tendencias de moda para la temporada de invierno incluyen el terciopelo, las transparencias y el satén. Estas tendencias pueden aportar un toque de glamour y personalidad a tu look para una cena de empresa.

Terciopelo

El terciopelo es un tejido elegante y sofisticado que siempre es una buena opción para eventos formales. Para una cena de empresa en invierno, puedes optar por un vestido de terciopelo en un color oscuro, como el negro o el burdeos. También puedes elegir una falda o un pantalón de terciopelo, que puedes combinar con una blusa o un jersey de punto.

Transparencias

Las transparencias son una tendencia que aporta un toque de sensualidad y glamour a cualquier look. Para una cena de empresa en invierno, puedes optar por un vestido con transparencias en las mangas, el escote o la falda. También puedes elegir una blusa o una camisa con transparencias, que puedes combinar con un pantalón o una falda de vestir.

Satén

El satén es un tejido suave y brillante que aporta un toque de lujo a cualquier look. Para una cena de empresa en invierno, puedes optar por un vestido o blusa de satén en un color llamativo, como el rojo o el verde. También puedes elegir una falda larga o un pantalón de satén, que puedes combinar con una blusa o un jersey de punto.

Outfits para una cena de empresa en invierno

Aquí tienes algunas ideas de looks para una cena de empresa en invierno:

Vestido de terciopelo negro con botines de tacón

Falda de terciopelo burdeos con camisa blanca y blazer

Pantalón de terciopelo negro con blusa de encaje

Vestido con transparencias en las mangas con tacones negros

Blusa de satén con falda midi de cuero

Pantalón de satén negro con jersey de punto y botines

Recomendaciones para elegir un look para una cena de empresa

1. Ten en cuenta el tipo de evento

Lo primero que debes hacer es tener en cuenta el tipo de evento al que vas a asistir. Si es una cena formal, lo más adecuado es un look elegante y sofisticado. Si, por el contrario, la cena es informal, puedes optar por un look más relajado pero sin perder la formalidad.



2. Consulta el dress code

En ocasiones, la empresa puede enviar un correo electrónico con el dress code de la cena. Si es así, es importante seguir las indicaciones para no equivocarte.



3. Elige prendas que te favorezcan

Cuando elijas tu look para una cena de empresa, es importante elegir prendas que te favorezcan y que te hagan sentir cómoda. No te pongas nada que no te guste o que no te haga sentir segura.



4. Cuida los detalles

Los detalles son importantes para completar tu look. Asegúrate de que tu cabello, maquillaje y accesorios estén perfectos.



5. Sé tú misma

Lo más importante es ser tú misma y sentirte cómoda con tu look. Si te sientes bien con lo que llevas, lo irradiarás.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Tips para acertar con tu look

Evita los escotes demasiado pronunciados o las faldas demasiado cortas.

Los tacones son siempre una buena opción para cenas formales, pero si no estás cómoda con ellos, puedes optar por zapatos planos.

Lleva un bolso pequeño para que sea cómodo de llevar.

No olvides el maquillaje y el peinado.

Con estos consejos, seguro que acertarás con tu look para cualquier cena de empresa.