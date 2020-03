¿Cómo organizar tu casa con el método de Marie Kondo?

¿No consigues poner orden tu armario? Eso es porque aún no conoces el método KonMari, la forma revolucionaria para conseguir por fin ordenar tu ropa de manera definitiva con unos sencillos trucos. ¡Te los contamos!

¿Es posible ser feliz a través del orden? ¿Crees que los objetos que almacenamos en casa pueden influir en nuestra felicidad? Según el método KonMari la respuesta es sí.

Seguro que ya has oído hablar de Marie Kondo, la gurú del orden que está revolucionando la forma de colocar los armarios de todos los lugares del mundo. De hecho, Netflix lanzó hace unos meses un reality show donde esta japonesa ayuda a personas extremadamente desordenadas a poner orden en sus casas de una forma definitiva.



El método KonMari es fácil y se basa, principalmente, en no guardar ni acumular cosas que no usamos, ya sean prendas de ropa u otros objetos- Incluye, además, un componente sentimental, recomendando tirar todas aquellas prendas que no transmitan sentimientos negativos, dejando el armario solo con la ropa que usamos y que nos de buenas vibraciones.



Si quieres dar un cambio a tu forma de ordenar tu armario y mantener el orden para siempre, te contamos de forma sencilla los pilares básicos del revolucionario método Marie Kondo.

1. Vacía todo tu armario para comenzar a ordenar

Para ordenar tu armario de una vez por todas, Marie Kondo recomienda hacerlo de una misma vez. Quizá te lleve mucho tiempo, pero esta "limpieza" será mucho más efectiva que si vas ordenando por partes. Para ello, vacía el armario entero y empieza a ordenarlo desde las prendas más fáciles, es decir, más voluminosas (abrigos o chaquetas) y termina por la ropa interior o los complementos. Hazlo tú sola, preferiblemente sin música ni nada que te distraiga, de esta forma podrás concentrarte plenamente en la labor. Tira las prendas que te transmitan un sentimiento amargo o negativo o aquellas que no te hayas puesto ninguna vez en la última temporada, eso quiere decir que no te las volverás a poner.

2. Ordena las prendas por categorías y colores

No mezcles distintos tipos de ropa, mejor ordena por categorías. Los jerseys en un apartado del armario, los pantalones en otro, las faldas en otro...de esta forma no solo ahorrarás tiempo a la hora de elegir la ropa del día, sino que también te ayudará a elegir entre lo que verdaderamente necesitas y lo que no.



Ordena las prendas por colores, también te ayudará a ahorrar tiempo a la hora de elegir ropa y le dará un plus de armonía a tu armario. Empieza por las prendas más claras y termina por las más oscuras.

3. Guarda la ropa de forma vertical

Es el truco más conocido y útil del método KonMari, si ordenas las camisetas de forma vertical podrás almacenar mucha más ropa que si las ordenas horizontalmente. Es decir, no apiles las camisetas o los jerseys unos encima de otros en el cajón, mejor dóblalos como si fueran un paquetito y mételos en los cajones de pie. Además de ahorrar espacio, en un golpe de ojo podrás ver toda la ropa que tienes en el cajón, elegirás antes la prenda y evitarás tener ropa en el fondo del armario que acabas sin ponerte en todo el año

Si te resulta difícil colocar así las partes de arriba sin que se arruguen, existen cajas dividas por compartimentos que te ayudarán a organizar así las prendas. Te recomendamos estas de venta en Amazon.

4. Deja todo a la vista

Si no te cabe todo en los cajones o en la barra del armario y tienes que tirar de cajas, procura que sean transparentes y que todo el contenido esté visible. Marie Kondo asegura que acabarás por no ponerte las prendas que no tengas a la vista. Esto aplica también para los zapatos, si tienes que guardarlos en cajas, opta por unas que sean transparentes. Te aconsejamos estas:

5. Utiliza perchas especiales para organizar fulares, bufanda o collares de forma vetical

Las pequeñas prendas o complementos son las que más conflictivas resultan cuando hablamos de orden. Son cosas de pequeño tamaño, que ocupan poco espacio y que tendemos a apilar sin mucho cuidado. Para evitar el desorden en nuestros complementos, opta por productos que te ayuden a mantenerlos colocados, ocupando el mínimo espacio. Estos son algunos ejemplos de productos con más estrellas en Amazon que te ayudarán a tener tu armario de 10:

Si estos 5 tips te han sabido a poco, no te pierdas el libro de Marie Kondo, "La Magia del orden". Los que se lo han leído aseguran que su armario no ha vuelto a ser el mismo y que, con unos pequeños trucos, han sido capaces de mantener la ropa ordenada, sin apenas esfuerzo.

