Cuando elegimos productos para nuestra rutina facial diaria buscamos cosméticos que sean eficaces a la hora de dejar nuestra piel hidratada, luminosa, libre de imperfecciones y, cómo no, joven. Las respuestas a tus preguntas las tiene la ciencia: estos son los 10 cosméticos más avalados por los expertos en dermocosmética.

Si eres una amante de la cosmética y del cuidado facial debes saber que las farmacéuticas se han convertido en las nuevas influencers de belleza, y la verdad es que razones no faltan para ello. Estas expertas en dermocosmética conocen al dedillo cuáles son las fórmulas y los ingredientes más eficaces que debe contener un cosmético para solucionar un problema cutáneo determinado. Nada de productos milagro, solo ciencia: es el mantra de estas gurús del cuidado de la piel y también la razón por la que confiamos tanto en sus recomendaciones.



Llevamos tiempo siguiendo a algunas de las cuentas más conocidas dentro del mundo de la farmacia y la dermocosmética, una de las precursoras fue sin duda Boticaria García. En su cuenta encontramos útiles recomendaciones sobre el cuidado de la piel, pero también sobre alimentación o salud. Pero esto no es todo, en otras cuentas de Instagram como la de Cristina Mitre, Marta Masi o Estefanía Blanco también encontramos consejos muy útiles sobre cómo cuidar nuestra piel con productos con eficacia probada, muy alejados de promesas vacías.

Hemos recorrido las cuentas más conocidas de expertos en dermocosmética y hemos hecho una selección de los 10 productos más valorados para el cuidado de la piel y del cabello. Te contamos cuáles son y qué pueden hacer por ti.

1. ISDIN Fusion Water SPF 50+

Si en algo coinciden las farmacéuticas expertas en el cuidado de la piel es que el mejor cosmético es el protector solar. Las radiaciones solares son las causantes del 80% del envejecimiento cutáneo, por tanto, utilizar una crema con SPF alto a diario es el mejor garante de una piel joven a largo plazo. Uno de los productos preferidos de las expertas en dermocosmética es el protector solar ISDIN Fusion Water SPF 50+, ofrece una protección muy alta y su textura ligera es perfecta para usar como crema hidratante de día pero sin esa sensación pegajosa que dejan las cremas solares tradicionales. Si además quieres añadir ingredientes antienvejecimiento a la fórmula, te recomendamos el ISDIN Age Repair Fusion Water, con péptidos Q10, potenciador del colágeno y ácido hialurónico para proteger tu piel del sol a la vez que revierte los efectos del envejecimiento. Puedes comprarlo en Amazon o en Promofarma.

2. Endocare C Edafence Ferulic - Sérum antipolución

Este producto protege tu piel de la contaminación ambiental, un factor que acelera el envejecimiento cutáneo y que no debemos subestimar. Este sérum contiene antioxidantes como la vitamina C, capaz de combatir los radicales libres, además de otros ingredientes innovadores que protegen a la piel del estrés oxidativo, de las partículas de contaminación y de las temperaturas extremas. Tu mejor aliado para afrontar las agresiones del día a día que van haciendo mella en tu piel. Está disponible en Amazon o en Promofarma.

3. Gh Cristina Mitre - Tónico facial

Este tónico facial no está recomendado por farmacéuticas, sino que está creado por ellas. La farmacéutica Gema Herrerías se ha aliado con la experta en cosmética Cristina Mitre para dar vida a este tónico facial de uso diario que promete limpiar tus poros, reducir tus manchas y equilibrar tu piel. Todo ello se consigue a base de una cuidada fórmula a base de azeloglicina, ácido salicílico y extracto de algodón. Puedes encontrarlo en la web de Gema Herrerías.

4. Gel hidratante Neutrogena Hydro Boost

Una crema hidratante en formato gel capaz de mantener la hidratación durante todo el día, sin dejar un acabado graso o con brillos y todo ello por un precio muy asequible. Si tienes la piel seca y con tendencia al picor, las rojeces o la tirantez esta crema de Neutrogena puede convertirse en tu mejor aliada para decir adiós a estas molestias durante todo el día. Está disponible en Amazon. También disponible en pack junto con el contorno de ojos de la misma línea (ver aquí).

5. La Roche Posay Redermic

El retinol es quizá el activo antiedad más potente y eficaz para revertir las arrugas de expresión, corregir el tono y disminuir la apariencia de manchas en la piel. Esta crema de La Roche Posay es una opción perfecta si quieres empezar a aplicar retinol pero tienes la piel sensible. Tiene, además, factor de protección solar 30 para evitar que los rayos del sol dañen tu piel. Reduce las arrugas más marcadas, las manchas y corrige el tono irregular. Un tratamiento muy completo y efectivo. Está disponible en Amazon.

6. Limpiador hidratante de Cerave

Varias farmacéuticas han declarado que este limpiador está entre sus favoritos. Limpia e hidrata la piel y es el limpiador perfecto en tu rutina de dos pasos. Usa este limpiador después de desmaquillar la piel con un limpiador en aceite. No tiene perfume ni espuma, es apto para las pieles más sensibles. Además, en su fórmula encontramos ceramidas que mantienen la hidratación en todas las capas de la piel durante todo el día. También contiene ácido hialurónico y Tecnología MVE® para liberar agentes hidratantes. Puedes encontrarlo en Amazon.

7. Gel Bioderma Atoderm

Dicen que la cara es el espejo del alma y por ello dedicamos muchos esfuerzos para mantener la piel en esta parte del cuerpo joven, uniforme y luminosa. Sin embargo, no debemos descuidar el cuidado de la piel del resto del cuerpo y uno de los productos más importantes para ello es el gel. Si tienes la piel sensible, muy seca o atópica, el gel Atoderm de Bioderma es lo que necesitas. Su textura en aceite no solo limpia, sino que hidrata en profundidad, dejando la piel suave, nutrida y limpia. No deja la piel grasa, no contiene jabón y tiene un perfume muy ligero para cuidar hasta las pieles más reactivas. Puedes comprarlo en Amazon o en Promofarma.

8. Retinol The Inkey List

Como te hemos dicho, el retinol es uno de los ingredientes más efectivos para mejorar el aspecto de la piel (si no el que más). Si quieres disfrutar de sus beneficios, pero no quieres gastar mucho dinero, también existen opciones muy efectivas y a un precio muy asequible. El farmacéutico Cosmetocrítico se ha aliado con la farmacéutica Verónica Vivar para crear una rutina facial de día y de noche efectiva y low-cost. Uno de los productos detacados es el retinol de la marca The Inkey List. Es te producto debe usarse como último paso de la rutina de noche (aceite limpiador > limpiador > tónico > contorno de ojos > retinol). Contiene un 1% de retinol que mejorará la textura de tu piel, atenuando arrugas de expresión, minimizando manchas y mejorando la apariencia de los poros e imperfecciones. Está disponiblen en Look Fantastic.

9. Ácido azelaico de The Ordinary

El ácido azelaico es muy versátil y sirve para mejorar el aspecto de la piel en diversas afecciones como es la rosácea. También es eficaz a la hora de eliminar pequeñas manchas o pequeñas cicatrices provocadas, por ejemplo, por acné. Además reduce la aparición de granitos debido a su acción antibacteriana. Para que tenga eficacia se recomienda utilizar suspensiones a partir de 15% y hasta 20%, aunque puede causar irritación por lo que es recomendable empezar por concentraciones más bajas. Una buena opción para empezar es el ácido azelaico de The Ordinary al 10%, disponible en Sephora.

10. Corrector de ojeras Isdin K-Ox

Este contorno es perfecto para disminuir las ojeras vasculares, gracias a su fórmula rica en vitamina K oxidada. Además, contiene 2 péptidos para mantener la elasticidad de la piel, crisina, un activo antiinflamatorio y hesperidina un activo capaz de disminuir las bolsas. Contiene ácido hialurónico para aportar hidratación pero si esto es lo que buscas es preferible optar por un producto menos costoso, ya que este es más específico para ojeras moradas. Puedes encontrarlo en Amazon o en Promofarma.

