Los 8 cuentos preferidos de Sara Carbonero para leer a sus peques antes de dormir

Sara Carbonero lo tiene muy claro a la hora de educar a sus hijos: la inteligencia emocional y la empatía son dos de los valores más importantes. Para transmitirlos, los cuentos infantiles son una herramienta perfecta con la que entender el mensaje de una forma divertida. Sara ha compartido en sus redes algunos de sus cuentos preferidos, ¿quieres saber cuáles son?

Los cuentos infantiles no son solo un juguete con el que los niños viven divertidas historias de sus personajes favoritos. Además, son una herramienta pedagógica que permite entender a los más pequeños mensajes que, de otra forma, no entenderían. Por ello, son un elemento imprescindible en su educación y te permitirán transmitirle valores como la amistad, la inclusión, la empatía o el autoestima. Sara Carbonero, mamá de Martín y Lucas, tiene como prioridad la educación de sus peques en valores como estos y ha compartido con sus seguidores sus cuentos preferidos para lograr este fin. Estos son los 8 cuentos preferidos de Sara Carbonero para transmitir los mejores valores a sus hijos.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Versos de buenas noches (Novísimos), varios autores

La más reciente recomendación de Sara Carbonero viene de la mano de algunos los autores más destacados de la última ola de poesía contemporánea: Patricia Benito, Iago de la Campa, Defreds, Irene G Punto, Miguel Gane, María Leach, Luna Miguel, Benjamín Prado, Loreto Sesma, Rayden y Zahara. En este poemario, los artistas comparten poemas infantiles con el propósito de que padres y pequeños compartan un buen momento antes de irse a dormir.

“En este libro unos cuantos amigos poetas recogen el testigo de nuestra querida Gloria Fuertes, para conseguir de nuevo la hazaña: llevar la poesía a los más pequeños y hacerlos disfrutar con ella”, Marwan.

La lección de August (Wonder), R. J. Palacio

"Anoche el cuento de antes de ir a dormir no habló de dragones y princesas. Tampoco de superhéroes ni de animales salvajes (los preferidos en casa).



Anoche nos dormimos hablando de niños que tienen miedo de ir al colegio, de otros que sienten vergüenza porque su aspecto es diferente y están hartos de que la gente les mire y señale continuamente



Hablamos de pequeños valientes que acaban por conquistar ese miedo y se enfrentan a sus problemas convirtiéndose en auténticos héroes.

Anoche hablamos de niños que abusan de los más débiles, se ríen de ellos, les acosan, insultan, pegan, arrinconan y destrozan la vida.

También de los niños que les ayudan, defienden, apoyan y denuncian estas situaciones a los profesores aún con el riesgo de ser molestados también.



Anoche hablamos de niños que no se dejan llevar por lo que les dicen los demás sino por lo que les dicta su corazón.

De aquellos que dan oportunidades a todo el mundo, que están abiertos a conocer a las personas antes de juzgar, que saben identificar cuando un compañero está sufriendo y que son generosos y amables.

Todo esto después de disfrutar sin parpadear de una película que, si todavía no habéis visto os recomiendo muchísimo: “Wonder” o la historia de cómo un niño que nació con una malformación en la cara y lleva escondiéndose bajo un casco de astronauta más de 10 años se enfrenta a su primer año de colegio.

Él es el protagonista pero la suya no es la única historia de superación que se cuenta en la película, que precisamente trata de poner de manifiesto que todos tenemos duras batallas que librar.

Anoche nos dormimos hablando del bullying, del acoso físico y psicológico escolar y del importante papel que tenemos los padres en todo esto. Cuanto antes se familiaricen nuestros hijos con estos términos más rápido y fácil sabrán reconocerlos a lo largo de su vida. Igual que deben conocer perfectamente el significado de palabras como “respeto”, “empatía”, “tolerancia” o “diversidad”. Anoche nos dormimos y soñamos con un mundo mejor.

Así describía Sara el libro "La lección de August" que narra la historia de este niño, con una cara que le hace distinto a los demás y cómo se enfrente a la diferencia, la adversidad y la discriminación. Una lección para pequeños y mayores que no dejará indiferente a ningún miembro de tu casa.

Emocionario de Cristina Núñez Pereira y Rafael Romero y El Monstruo de Colores de Anna Llenas Serra

Dos de los cuentos infantiles más conocidos en todo el mundo que tratan el tema de las emociones, la empatía y la inteligencia emocional de una forma fácilmente comprensible, incluso por los más pequeños de la casa.

Monstessorízate de Beatriz M. Muñoz

La escritora del blog tigriteando.com, Beatriz M. Muñoz ha revolucionado las librerías con su obra Motessorízate, una guía sencilla para que padres y madres descubran de forma práctica y fácil cuáles son los pilares más importantes del método Montessori, cuáles son sus beneficios para la educación de sus hijos y cómo pueden aplicarlo.



Este libro ofrece ideas y consejos que nos ayudarán a:

Entender el comportamiento y las reacciones de nuestros hijos.

Preparar el hogar para que nuestros hijos puedan desarrollarse con autonomía.

Aprovechar cada día para aprender de los más pequeños de la casa.

Sara Carbonero aprovechó el verano del 2018 para leer este libro y aplicar el método Montessori en la educación de Martín y Lucas.

44 poemas para leer con niños, selección de Mar Benegas

"¿Un libro de poesía? ¿Pero quién lee poesía?… Y resulta que luego la poesía nos gusta a todos, a todas, mayores, pequeños, altas, bajos, madres, abuelos, primas, sobrinos, hijos…"



Una selección de poemas de los que Sara Carbonero ya ha disfrutado, todos ellos pensados para disfrutar en familia, para compartir momentos y para reflexionar juntos.

Imagine de John Lennon ilustrado por Jean Jullien

De mayor quiero ser... feliz: 6 cuentos para potenciar la positividad y autoestima de los niños de Anna Morato García

Queremos terminar esta selección con uno de los primeros libros infantiles que recomendó Sara cuando Lucas aún era un bebé y Martín tenía solo 2 añitos. Esta selección de 6 cuentos cortos "De mayor quiero ser feliz" son una verdadera declaración de intenciones, intenciones de ser feliz, quererse a si mismo y tener la confianza suficiente para hacer cualquier cosa que nos propongamos.

