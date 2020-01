Los mejores libros infantiles para motivar y aumentar su autoestima

Tener un hábito de lectura es importante en los adultos, pero es más importante si cabe, generar este hábito en los más pequeños. Además de entretenerse, hay algunos libros que buscan mejorar su autoestima, para que tengan más confianza en sí mismos.

Los niños tienen una gran capacidad de retención de la información, son como pequeñas esponjas que absorben todo lo que escuchan y todo lo que ven. Es por eso, que en determinadas situaciones, los niños pueden sentirse desmotivados o infravalorados por determinados comentarios de amigos o compañeros del colegio.

Porque lo que escuchan, lo aprenden y lo dicen sin demasiados reparos, claro, ¡son niños!

Sin embargo, a veces es complicado ayudar a los niños que tienen un complejo o que se sienten mal por algo o simplemente no se valoran lo suficiente.

Para ayudarte en esto o simplemente para mejorar su autoestima y su hábito de lectura, te traemos una lista de algunos libros top ventas de Amazon especiales para esto y que son la caña. ¡Toma nota!



De mayor quiero ser...feliz: 6 cuentos para potenciar la positividad y autoestima de los niños.

Este libro reúne seis cuentos para niños sobre las emociones y cómo aprender a gestionarlas. Para que aprendan a ser felices desde pequeños. Los cuentos tratan sobre temas tan importantes como el poder de las palabras, la actitud frente a los demás, el valor de las cosas, la autoestima y la confianza en uno mismo la gestión de la rabia o de la frustración, etc. Seis cuentos explicados de forma amena y comprensible para todos.

Es todo un best-seller en Amazon. Edad recomendada: a partir de 4 años.

Autor: Anna Morato García.

Yo voy conmigo (trampantojo)

Reseña del editor: A una niña le gusta un niño, pero el niño no se fija en ella, no la mira. ¿Qué hacer? Sus amigos le aconsejan de todo: que se quite las coletas, las gafas, la sonrisa, las pecas, las alas, que no sea tan parlanchina. El niño por fin se ha fijado en ella, pero, con tanto quitar, hasta se han ido los pájaros de su cabeza. Y la niña se da cuenta de que ya no es ella y decide recuperar sus coletas, sus gafas, su sonrisa, sus pecas, sus alas, sus palabras...

Este libro ha conseguido ser uno de los más vendidos de Amazon en tan solo 5 meses.

Concretamente es un libro que les enseña a los más pequeños los valores y la importancia de ser uno mismo en la vida, sin complejos y sin cambiar. Para que se quieran a sí mismos tal y como son, algo fundamental en la vida para conseguir todo aquello que se propongan.

Recomendado de 6 a 14 años. Autor: Raquel Díaz Reguera.

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes: 100 historias de mujeres extraordinarias

Reseña del editor: Había una vez una princesa...¿una princesa? ¡¿Qué?! Había una vez niña que quería llegar hasta Marte. Érase una vez una mujer que se convirtió en una de las mejores tenistas del mundo y otra que descubrió cómo se da la metamorfosis de las mariposas.

De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, de las hermanas Bronte a Marie Curie este libro narra las extraordinarias vidas de 100 mujeres valientes y, además, cuenta con las ilustraciones de 60 artistas de todo el mundo.

Científicas, astronautas, levantadoras de pesas, juezas, chefs... cien ejemplos de determinación y audacia para las que sueñan en grande.

En definitiva, este libro recoge grandes hazañas en forma de breves cuentos, de las mujeres a lo largo de la historia, para motivar, emprender y empoderar a las niñas (y a los niños también) que necesitan ese plus de motivación o que simplemente les gusta escuchar las historias de mujeres importantes en la historia para soñar con la suya.

¡Es nuestro favorito!

Edad recomendada: a partir de 5 años. Autor: Elena Favilini y Francesca Cavallo.

Cuentos para niños que sueñan con cambiar el mundo: 50 Héroes inspiradores de carne y hueso

Reseña del editor: La inspiradora vida de 50 niños que se han convertido en superhéroes sin necesidad de capa ni espada. Con Alan Turing, Albert Einstein, Andre Agassi, Antoine de Saint-Exupéry, Charles Darwin, Dalái Lama, Félix Rodríguez de la Fuente, Haile Gebrselassie, Harvey Milk, Iqbal Masih, Jacques-Yves Cousteau, Jamie Oliver, John Lennon, Julio Verne, Kilian Jornet, Leonardo da Vinci, Louis Braille, Mahatma Gandhi, Pedro Duque, Roald Amundsen, Sebastião Salgado, Stephen Hawking, entre otros.

El mismo formato que el libro anterior, pero en este caso de hazañas de hombres importantes a lo largo de la historia. Es muy llamativo gracias a todas las ilustraciones que lleva en sus páginas y al ser contadas las historias de los personajes de forma breve y amena, les encanta a todos los niños.

Ideal para que leas con tus hijos o hijas dos o tres cuentos antes de dormir, y comentes con ellos sus impresiones, qué les ha gustado más, y así aumentes la confianza con el niño al mismo tiempo que aprenden de forma divertida sobre la historia de la humanidad.

Edad recomendada: a partir de 5 años. Autor: G.L. Marvel.

El monstruo de colores

Reseña del editor: El Monstruo de Colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora le toca deshacer el embrollo. Una historia sencilla y divertida, que introducirá a pequeños y a mayores en el fascinante lenguaje de las emociones.

Esta es la historia de un monstruo que cambia de color con cada diferente emoción que experimenta. Libro muy sencillo de leer y con ilustraciones divertidas y llamativas.

Es totalmente recomendable para explicar a los niños el tema de los diferentes sentimientos y emociones que podemos tener y enseñarle como debe identificarlos y enfrentarse a ellos.

Más de 500 opiniones de usuarios positivas en Amazon. 4,5/5 de puntuación por sus usuarios.

Edad recomendada: a partir de 3 años. Autor: Anna Llenas Serra.

Crea magia con tus hijos - Nivel 1

Un libro para compartir momentos en familia llenos de creatividad. El libro "Crea magia con tus hijos" te dará todas las claves para crear actividades con las que desarrollar el ingenio y la imaginación de los más pequeños de la casa y que además te permitirá pasar grandes momentos juntos. Los niños podrán desarrollar sus habilidades sociales, su seguridad y su toma de decisiones. Todo un regalo para toda la familia que puedes encontrar en Amazon por solo 3,79€.

