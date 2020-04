Dyson Airwrap a prueba: ¿cuáles son los resultados de este secador profesional?

El Dyson Aiwrap es considerado el Ferrari de los secadores. Con él, puedes conseguir rizos perfectos, un peinado liso sedoso y un cabello brillante casi como por arte de magia. Pero, ¿son tan buenos los resultados del Dyson Airwrap como dicen? Lo hemos probado y estas son nuestras conclusiones.

El Airwrap de Dyson viene pisando fuerte. Ya sea en la televisión o en las redes sociales, esta herramienta de peluquería parece estar por todas partes. Se ha convertido en un must de los peluqueros más reconocidos y es que es capaz de alisar, rizar y ondular el cabello, protegiéndolo y con unos resultados increíbles. Además de un peinado perfecto que se mantiene intacto durante días, el Dyson Airwrap te promente un brillo saludable gracias a la envoltura de aire de Dyson.



Suena prometedor, pero hay un pequeño inconveniente: esta preciada herramienta de peluquería cuesta alrededor de 500€.



¿Vale la pena esta inversión? ¿Cuánto tiempo duran los peinados? ¿Es fácil de manejar? Hemos probado el Dyson Airwrap y estas son nuestras conclusiones.

La tecnología Dyson está comprobada

El Dyson Airwrap no es un secador o rizador convencional, de esto te das cuentas nada más abrir el paquete. Además de la varilla donde se encuentra el motor del aparato, incluye una variada selección de accesorios para diferentes tipos de peinado: el clásico accesorio de secado de Dyson, un accesorio de volumen, dos accesorios para crear rizos de diferentes tamaños y accesorios para alisar el cabello.

Otra cosa que nos ha llamado la atención del Dyson Airwrap es su peso, dependiendo del accesorio que uses este varía y es de unos 600g, nada mal, ya que su uso resulta muy cómodo incluso en las sesiones de belleza más largas.

Dyson Airwrap a test: ¿es secillo de usar?

El mango del Dyson Airwrap tiene 3 botones diferentes: el botón del medio se utiliza para encender y apagar el aparato, el botón izquierdo se utiliza para cambiar la intensidad (3 niveles) y el botón derecho para modular la temperatura (3 niveles).

Si bien es cierto que puede costar un poco al principio usar el Airwrap para quienes solo han utilizado rizadores o secadores de pelo "convencionales", es fácil acostumbrarse. A diferencia de las herramientas de peinado habituales, los accesorios del Dyson Airwrap pueden utilizarse sobre el pelo mojado o húmedo. Eso sí, antes de empezar debes cepillarte el pelo.



El Dyson Airwrap viene con dos rulos de diferente tampaño. Hay dos versiones de cada uno de ellos: uno de los accesorios de rizo crea rizos hacia la derecha y el otro crea rizos hacia la izquierda. Se puede controlar la dirección de los rizos por las flechas del accesorio.



Recomendamos hacer una primera prueba con el cabello seco. Coloca uno de los moldeadores para rizos en el Dyson Airwrap y mira hacia qué dirección apuntan las flechas. Para que tu rizo quede perfecto, asegúrate de que las flechas apuntan hacia fuera cuando colocas el Dyson con la punta en dirección a tu cara.



¿Cómo funciona los accesorios rizadores del Aiwrap de Dyson?



Al igual que otros rizadores, debes ir mechón a mechón. Coge uno no muy grueso entre el pulgar y el índice y sepáralo de la cabeza. Acerca el mechón al Dyson, cuando esté suficientemente cerca verás como el aparato hace su magia: el mechón se envuelve automáticamente alrededor del rizador gracias al efecto Coanda.



Una vez que el mechón del pelo se envuelve alrededor del Dyson, todo lo que tienes que hacer es esperar un poco y separar el Airwrap de tu cabeza. Dependiendo de lo mojado que esté tu pelo y de su grosor, debes esperar más o menos. Si estás utilizando el aparato sobre el pelo seco, tan solo tienes que pulsar el botón de apagado y el rizo caerá automáticamente.

¿Para qué tipo de cabello recomendamos el Dyson Airwrap?

No todos los tipos de cabello son iguales, como así lo demuestra el test del Dyson Airwrap. El dispositivo fue probado en diferentes tipos de pelo: liso, fino, ondulado y grueso y rizado.



¿Qué resultados tiene el Dyson Airwrap en cabello fino?



Para peinar el pelo fino, hemos utilizado el cepillo redondo para dar volumen. Gracias a este accesorio creamos un peinado bien moldeado y con más volumen y cuerpo. Sin embargo, el efecto no duró mucho tiempo, después de varias horas el pelo fino perdió el volumen conseguido, un punto negativo teniendo en cuenta el precio del Dyson Airwrap.



¿Se puede alisar el pelo rizado con el Dyson Airwrap?



Entre los accesorios del Dyson Airwrap está el cepillo alisador rígido, especialmente diseñado para alisar el cabello más rebelde y con tendencia al encrespamiento. Tras probar este producto podemos decir que el alisado es bueno y conseguir un buen alisado es más fácil con este accesorio que con la plancha convencional, ya que tan solo hay que cepillar el pelo húmedo mechón por mechón.



¿Se pueden crear rizos definidos con el Dyson Airwrap?



El pelo fino o ligeramente ondulado puede transformarse en suaves rizos gracias a los moldeadores Airwrap. Todo ello sin dañar el cabello, ya que estos accesorios no se calientan tanto como otros rizadores de pelo. La temperatura máxima es de 120ºC, otros aparatos alcanzan temperaturas de hasta 200º. El secador Dyson es particularmente suave con el cabello debido a las bajas temperaturas con las que seca el pelo. La desventaja es que el peinado dura menos tiempo.



¿Para qué tipo de cabello no es adecuado el Dyson Airwrap?



Con el pelo fino, liso, ondulado o rizado el Dyson Airwrap es muy efectivo, pero es menos eficaz con cabellos encrespados. Desafortunadamente, este accesorio no es capaz de convertir un frizz natural en un cabello sedoso, suave o suavemente rizado y brillante.

Dyson Airwrap a prueba: ¿cuánto duran los rizos?

Tenemos que admitirlo, en cuanto a la duración del peinado, sobre todo el creado por los Moldeadores Airwrap™ de 30 mm, estamos un poco decepcionadas, ya que después de un tiempo relativamente corto los rizos se caen y solo se pueden ver unas ondas ligeras. Nuestro consejos para que los rizos duren todo el día es usar algo de espuma fijadora o alguna mousse que ayude a mantener tus rizos. Si tienes el pelo muy estropeado, protégelo con un protector térmico también.

¿Hay alternativas más económicas que el Dyson Airwrap?

El Dyson Airwrap es una herramienta de peluquería que puede considerarse como un verdadero lujo, debido a su elevado precio. Si no tienes tanto presupuesto o, simplemente, no quieres gastar tanto dinero, existen otras alternativas más económicas. Marcas como Babyliss, Braun o Rowenta también han lanzado productos con varios accesorios que combinan diferentes funciones en un solo aparato. Alisar, ondular, rizar o moldear el cabello ahora es posible, la gran diferencia de los modelos de estas marcas frente al Dyson Airwrap es que la pontencia de secado es menor y la temperatura mayor, además echamos de menos el efecto Coanda, capaz de atraer los mechones de cabello al aparato para un peinado mucho más fácil.



Estas son las alterantivas a la Dyson Airwrap:

Concluisón: ¿vale la pena comprar el Dyson Airwrap?

Sí, el Dyson Airwrap es, sin duda, caro, pero puede merecer la pena si buscas una herramienta de peluquería multifuncional y de alta calidad que cumpla las funciones de secador de pelo, rizador y plancha. Gracias a sus diferentes accesorios, no hay necesidad de más herramientas de peluquería, además cuida el cabello y conseguirás que tu pelo permanezca suave, sano y sedoso.



A todos aquellos que busquen un rizador de pelo para crear rizos que duren todo el día les diremos que el Dyson Airwrap no es una buena elección. Debido a las temperaturas relativamente bajas, los rizos duran menos tiempo y no conseguirás bucles pequeños, sino ondas más naturales y rizos amplios. Otra de las ventajas de este aparato es que cuida el cabello con unas temperaturas mucho más suaves.



Sin duda, el Dyson Airwrap es una herramienta de peluquería de calidad y con buenos resultados, la elección de si quieres pagar el precio debe ser tuya.