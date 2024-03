Meghan Markle se lanza a la conquista del estilo de vida con su nueva marca: ¿dejará a Gwyneth Paltrow temblando?

Meghan Markle prepara algo grande, pero todavía no sabemos qué es más allá de su marca. ¿Se convertirá en competidora de Gwyneth Paltrow?

Han pasado ya más de 15 años desde que Gwyneth Paltrow lanzara su marca de estilo de vida Goop, periodo en el que el éxito la ha acompañado en su aventura empresarial. Su condición de celebrity hacía complicado que ningún competidor pudiera plantarle cara, pero ahora las cosas parecen haber cambiado. ¿El motivo? Meghan Markle ha solicitado la patente de una marca llamada American Riviera Orchard que al parecer pretende seguir los pasos de Goop. ¿O tal vez no?



Lo cierto es que todavía no se sabe gran cosa acerca de este proyecto, y mucho menos lo que la Duquesa de Sussex tiene en mente. Lo único que está claro es que desde que se alejaran de la familia real, Meghan y Harry tienen que generar sus propios recursos económicos, y por mucho que su imagen les permita obtener ciertos rendimientos, no pueden vender un documental sobre su vida cada año.

¿Qué venderá la marca de Meghan Markle?

Pues no te vamos a engañar. Nadie excepto ella lo sabe. Y es que bajo el paraguas de “marca de estilo de vida” cabe casi todo, y resulta todavía más difícil de adivinar cuales son sus intenciones cuando se revisan todos los productos para los que ha solicitado autorización, que son innumerables y, lo que nos lo pone más complicado, muy diferentes entre sí.



American Riviera Orchard podría comercializar desde alimentos como galletas de frutas, legumbres, frutos secos, aceite, sésamo y ajo hasta libros, vajillas, manteles, papel de regalo, tarros de cristal o toallas de playa. Y no creas que termina ahí la cosa. Libros de cocina, tarjeteros, comederos para pájaros, mayonesa, aceite para aromaterapia o camas para perros también entran en la lista. Una lista tan larga que además de los aquí mencionados tiene mucho otros tipos de productos, a cada cual más sorprendente.

Expectación en Instagram

Parece claro que Meghan Markle no quiere cerrarse ninguna puerta y está dispuesta a ir adelante con su marca con cualquier cosa que pueda reportarle ganancias. Y para ir creando más expectación, ya ha lanzado su perfil en Instagram, que de momento no tiene más contenido que un puzzle de fotografías que imita la página principal de su web, la cual por cierto, tampoco aporta más que un formulario para introducir tu correo y unirte a la lista de espera.



Lo interesante de esto es que sin saber de qué va la marca ni lo que va a comercializar, su página de instagram (la genuina, porque ya le han salido imitadores), ya tiene más de medio millón de seguidores. La marca de Gwynet Paltrow, por su parte, con 15 años en el mercado, tiene 1´8 millones. ¿Qué pensará la actriz de todo esto?