Meghan y Harry desafían el frío: looks de lujo, cena romántica y deportes extremos en Canadá

La presencia de Meghan y Harry en tierras canadienses nos ha dejado toda una serie de anécdotas e imágenes curiosas de las que te ponemos al día a continuación.

Meghan Markel y Harry están en Canadá, y con ellos, como siempre, una nube de fotógrafos y reporteros los acompaña para ser testigos gráficos de cada uno de sus pasos. En esta ocasión el motivo del viaje está relacionado con los Invictus Games, un evento deportivo para militares veteranos y heridos de guerra impulsado por el propio Harry a raíz de su traumática experiencia en Afganistan, donde sirvió al ejército británico.



Ambos viajaron a la estación de esquí de Whistler, donde tenían lugar diferentes competiciones de deportes de invierno dentro del evento One year to go, que supone el pistoletazo de salida para los mencionados Invictus Games que se celebrarán el próximo año en Vancouver. En estos días han tenido una agenda bastante apretada, pero sin embargo, no han dejado de tener sus momentos íntimos, como la cena que compartieron con ocasión del día de los enamorados.

Looks de impresión y cena por San Valentín

Meghan Markle ha captado gran parte de la atención de las cámaras porque en cada una de sus apariciones públicas ha dejado estampas de glamour con sus estilismos. Las bajas temperaturas no han sido un obstáculo para que sus looks hayan causado impresión, sobre todo porque en cada una de las ocasiones en las que ha aparecido ante los objetivos ha sabido conjugar un estilo informal con una gran elegancia.



Abrigos, gorros y plumíferos de primeras marcas combinados con leggings, botas o gafas de sol han mostrado a una Meghan que derrocha estilo incluso pretende mostrarse casual. Y ya en la romántica cena de San Valentín que la pareja compartió en un restaurante italiano su primera noche canadiense Meghan siguió en la misma línea, luciendo un abrigo reversible de Loro Piana junto un bolso Vring de Valentino como principal complemento.

Harry experimenta nuevos deportes

El apoyo de la pareja a este evento no se ha limitado a una presencia testimonial, al menos por parte de Harry. Mientras Meghan sí que ha acudido únicamente en calidad de espectadora Harry se ha animado a probar nuevas experiencias. Así, los reporteros gráficos que recogen todos y cada uno de los pasos de ambos han tenido ocasión de captar imágenes de Harry practicando deportes como el sit-ski o el skeleton.

© shutterstock_Meghan Markle Meghan Markle See album

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Aunque no hay confirmación al respecto, se comenta que el hecho de que Harry se haya dejado filmar realizando tan curiosas actividades puede estar relacionado con una hipotética segunda parte de su documental para Netflix. Algo que no sería de extrañar, ya que, desde su alejamiento de la familia real británica, Harry y Meghan deben procurarse sus propios ingresos, algo que los lleva a embarcarse en nuevos proyectos continuamente.