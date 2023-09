En una noche de pura magia musical, Meghan Markle se unió al llamado de su amiga Beyoncé para disfrutar de uno de sus conciertos en Los Ángeles. Vestida con un look plateado que deslumbró a todos los presentes, la duquesa de Sussex demostró que la realeza puede ser chic y estar a la moda al mismo tiempo.

El viernes 1 de septiembre, Meghan Markle, acompañada de su esposo, el príncipe Harry, su madre, Doria Ragland, y su amiga y excompañera de "Suits", Abigail Spencer, asistieron al concierto de Beyoncé en el estadio SoFi de Los Ángeles. Los fanáticos de la música de Beyoncé, Meghan y Harry no podían perderse esta cita de su gira mundial, "Renaissance".



Meghan, conocida por su impecable estilo, optó por un look que no pasó desapercibido. Llevaba una falda tubo plateada adornada con lentejuelas, supuestamente de la marca SPRWMN con un precio que ronda los 700 euros, junto con una camisa blanca sin mangas. Sus zapatos de tacón a juego de Aquazurra que se venden por $1.450, agregaron un toque de elegancia a su atuendo.



El look de Meghan destacó por su sofisticación y su habilidad para combinar diferentes tejidos de manera experta. La elección del plateado como color principal fue un homenaje al cumpleaños de Beyoncé y demostró que Meghan sabe cómo brillar en cualquier ocasión.



No solo Meghan impresionó con su estilo, sino que también se la vio disfrutando del concierto como cualquier otra fan. Bailando, cantando y saltando junto a su esposo, demostró que puede disfrutar de la música sin preocuparse por los protocolos reales

La relación cercana entre la pareja se reflejó en su actitud relajada y cariñosa durante el concierto, desmintiendo los rumores de una posible crisis sentimental entre Meghan y Harry. El video de la pareja bailando de manera romántica se volvió viral en Twitter y recibió elogios tanto por su actitud como por su estilo.



Después de un verano lleno de rumores y especulaciones, Meghan y Harry retoman sus compromisos laborales. Harry está programado para presidir un evento benéfico en Inglaterra en la víspera del primer aniversario de la muerte de Isabel II, mientras que Meghan se prepara para regresar a Instagram y se rumorea que podría retomar su carrera actoral.

La elección de Meghan de un look plateado para el concierto de Beyoncé se convirtió en un desafío para algunos fanáticos que también intentaban seguir el código de vestimenta. Muchos tuitearon sobre sus luchas para encontrar atuendos plateados adecuados para el evento, demostrando que la moda y la música pueden inspirar a personas de todo el mundo.