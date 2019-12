Esta Navidad regala una joya, estas son nuestras favoritas

Una joya siempre es un regalo con el que acertar en una ocasión especial. En Navidad, los regalos están a la orden del día y las joyas, sin duda, serán protagonistas en los paquetes de los Reyes Magos y Papá Noel. ¿Quieres alguna idea? Esta es nuestra selección de las 10 mejores joyas para regalar en estas fiestas.

Cuando llega la Navidad nos volvemos locos pensando en cuál será el mejor regalo y en cómo acertar con nuestra elección. Sabemos de sobra que una joya es siempre un acierto, pero siempre y cuando elijamos una joya bonita, elegante y que encaje con el estilo de la persona a la que vamos a regalar. Desde Enfemenino te lo ponemos fácil, hemos hecho una selección de 100 joyas únicas que nos encantan y que serán, sin duda, uno de los regalos preferidos de esta Navidad.

1. TOUS Pearls - Pulsera de Plata de Primera Ley con Perlas

Esta pulsera de TOUS en tonos rosas, tiene un diseño romántico, elegante y fino, perfecto para combinar con cualquier estilo. Está hecha en plata esterlina 925/1000, perlas, granates y rodocrositas. Está disponible en un tono más claro y en un color azulado, elige tu preferida.

2. Swarovski - Collar combinado

Este conjunto de collares es original y tiene la calidad que garantiza la marca Swarovski. El diseño combina distintos baños metálicos y ambas cadenas están salpicadas con cristales transparentes y de colores. Pueden usarse juntas o separadas, lo que le da mayor versatilidad a esta pieza.

3. Gran Joyería - Colgante con forma de corazón bañado en plata con brillo

Una pieza juvenil y romántica, este colgante en forma de corazón es el complemento perfecto para cualquier look desenfadado, casual, perofecto para el día a día, aunque también muy adecuado para vestir una ocasión especial. Está bañado en plata y tiene un detalle de brillante en el centro del corazón.

4. Collar de zircón con cadena de plata

Un collar lleno de estilo y de gran calidad, una pieza que durará años y años en el joyero sin pasar de moda, ya que está dotado con un estilo clásico que siempre combina con cualquier look. La cadena está bañada en plata y la piedra es un zircón en color verde claro increíble.

5. Fossil - Pendientes plateados

Unos pendientes elegantes, con líneas sencillas, pero que darán un toque arriesgado y muy amrcado a tu look. En tono plateado, combina con todos tus looks, tanto de noche com de díay se convertirán en un preciado objeto imprescidible para la persona que reciba el regalo. Te sorprenderá su buen precio.

6. Gran Joyería - Pulsera de plata

Si quieres hacer un gran regalo, una pieza inolvidable y de gran calidad, sin duda esta pulsera es tu elección. Es perfecta para recordar una ocasión especial o para hacer un regalo distinguido, tiene un color rosado precioso y está hecha de plata de gran calidad.

7. Swarovski - Collar horóscopo

Un regalo personalizado, elige el signo del zodiaco de la persona a la que vas a regalarle y sorpréndela con un detalle precioso. La medalla está hecha de metal con baño de rodio. El medallón central y la piedra en forma de pera pueden extraerse, permitiendo personalizar cada historia de estilo. El colgante incluye cadena y es una magnífica idea de regalo.

8. Anillo de plata con ópalo de fuego americano

Otra pieza única, este anillo de plata es original, elegante y distintivo. Está hecho de plata con incrustaciones de ópalos de fuego americano, sin duda, sorprenderá y se convertirá en el regalo preferido de estas navidades.

9. Swarovski Colgante Duo Evil Eye

Una de nuestras piezas preferidas, este colgante aporta misticismo, originalidad y elegancia a tu look. Con incrustaciones de cristales de Swarovski en distintos tonos, se ha convertido en un must en nuestro joyero. La pieza incorpora un diseño de ojo en cristal pavé azul, negro y transparente, y otro en metal con baño de oro rosa. El colgante incluye una cadena con baño de oro rosa y decorada con cristales de color azul oscuro.

10. Gran Joyería - Pendientes de plata con ónix negro

La última recomendación de nuetra lista la ocupan estos pendientes de aro con colgantes de ónix, juveniles, elegantes y originales. Sin duda, un regalo que encantará y con el que no fallarás. De una gran calidad, esta pieza se convertirá en un acompañante de por vida.

