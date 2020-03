Ordena tu baño a lo Marie Kondo en 5 simples pasos

¿Harta de no encontrar esa barra de labios cuando más la necesitas? ¿Tienes todas tus cremas esparcidas por el baño sin orden ni concierto? Es hora de poner fin a esta situación y ordenar tu baño de una vez por todas. Hazlo de forma sencilla y eficaz gracias al método KonMari con estos 5 sencillos pasos.

El baño es, sin duda, una de las estancias de la casa donde más fácil es acumular productos sin ton ni son: champús, muestras de productos de cosmética, miles de barras de labios, pintauñas, gomas del pelo y horquillas... un sinfín de productos que necesitamos día a día y que parecen esconderse cada vez que los buscamos, como si nuestros cajones fuesen un verdadero Triángulo de las Bermudas. ¿Te suena esta historia? Si la respuesta es afirmativa, sabrás que las cosas no desaparecen por arte de magia, sino que la falta de organización es la única responsable, ¡ya es hora de ponerle remedio!



Por suerte para ti, el espíritu del orden que poseyó a nuestras madres parece haberse rencarnado en una figura cada vez más conocida, Marie Kondo, la gurú del orden que viene a conseguir todo aquello que nuestra querida madre no ha sido capaz de lograr en años: que ordenemos las estancias de nuestra casa, de una vez por todas. Si en tu baño reina el desorden y quieres conseguir (por fin) acabar con esto, sigue estos 5 sencillos pasos del método KonMari que te ayudarán, no solo a colocar tus cosas, sino a mantenerlas organizadas por los siglos de los siglos. Si eres una fan de Marie Kondo no te pierdas todos sus trucos con esta edición especial con todos sus libros: Todos los secretos del método KonMari (edición box: La magia del orgen | La felicidad después del orden). Puedes comprar el pack por 20,80€.

1. Vacía todo lo que tengas en armarios y cajones y quédate solo con lo importante

Quizá este primer paso es lo más parecido a la guerra que has vivido hasta ahora, pero sí, para ordenar todo de forma eficaz primero tienes que vaciar todos tus armarios, cajones y recovecos varios para seleccionar lo que necesitas y lo que no. Seguro que desde la última limpieza que hiciste has acumulado miles de cremas, cosméticos, pinzas del pelo, botes de pasta de dientes y un sinfín de cosas que no usas (ni vas a usar). Deshazte de todo aquello que no necesitas o que te provoque un recuerdo o sentimiento negativo, y deja espacio únicamente para aquello que te es útil en el día a día.

2. Agrupa las cosas por categorías

Nom mezcles lo tus productos de maquillaje, con las cremas o con los accesorios de manicura. Ordena todo por categorías, de esta forma, te resultará más fácil encontrar algo cuando lo estés buscando y, además, te ayudará a mantener las cosas ordenadas después de usarlas. Para ello, coloca pequeñas cestas o cajas en los cajones y mete en cada una de ellas tus productos del baño por categorías. Te será más fácil con estos accesorios:

Organizador de cajones con 16 compartimentos, muy útil para cosas pequeñas como horquillas, pinzas del pelo, accesorios de manicura, bisutería, perfumes... Puedes comprarlo en Amazon por 9,72€.

Juego de 2 cajas de tela con 5 compartimentos: para almacenar objetos más grandes, como cremas, productos de belleza o cosas de botiquín. Puedes comprarlas en Amazon por 12,99€.

Organizador de maquillaje: ten todos tus pintalabios, sombras de ojos, brochas o lápices de labios en el mismo sitio, pero de forma organizada. Con este organizador podrás tener todos tus productos de belleza a la vista, sin tener que rebuscar en el neceser cada vez que necesitas algo, pero manteniendo siempre el orden. Puedes comprarlo en Amazon por 15,99€.

3. Mantén el lavabo y los rincones de la ducha despejados

Tener cada rincón de tu baño lleno de productos de higiene personal, por muy ordenados que estén, solo te dará una sensación de desorden y sentirás el ambiente recargado. Quita, en la medida de los posible, todo lo que tengas en los rincones del lavabo y la ducha del medio: el vaso de cepillo de dientes, el jabón de manos, el líquido de las lentillas, el gel, el champú, el acondicionador, etc. Mejor colócalos en algún estante que te permita tener todo aquello que necesites a mano, pero sin recargar. Estas son algunas ideas:

Estante de madera: cuelga este estante cerca del lavabo y coloca ahí todo aquello que necesites tener a mano, y quítalo de los rincones del lavabo. Puedes comprarlo en Amazon por 32,99€.

Estante de metal adhesivo: para colgarlo en la ducha o junto al espejo del baño, no tendrás que hacer agujeros, ¡súper práctico! Puedes comprarlo en Amazon por 29,99€.

Set de cestas de almacenamiento de mimbre: estas cestas son preciosas y muy prácticas, ya que puedes colgarlas en la pared para que no te quiten espacio y meter ahí todo lo que necesites a diario. Puedes comprarlas en Amazon por 31,99€.

4. Coloca las cosas con criterio

Antes de colocar las cosas de nuevo, párate a pensar y reflexiona unos minutos: coloca aquello que necesites a diario en un sitio que esté a mano, si es a la vista mejor que mejor (según Marie Kondo aquello que no se ve, no existe). Guarda en sitios altos o en el fondo de los cajones solo aquello que necesites con menos frecuencia (bandas de cera, crema antiinflamatoria, pintura de carnaval, polvos de talco...)



Intenta minimizar al máximo el espacio que ocupan cada una de tus cosas, por ejemplo, las toallas es mejor si las colocas dobladas horizontalmente o en rollos, te permitirá ahorrar espacio y tener mayor sensación de armonía.

5. Decora con objetos que te hagan sentir bien

Tu hogar debe ser para ti un lugar de bienestar, donde sentirte a gusto y el baño no debe ser una excepción. Decóralo con gusto, olvídate de las toallas viejas, cada una de un color y renueva tus textiles para que puedas disfrutar cada vez que te das una ducha. Pon velas que te inspiren, ambientadores con un olor que te haga sentir en casa o pequeñas plantitas decorativas. De esta forma, te apetecerá mantener el orden en tus cosas para conservar la armonía.

