Si aún no conoces el método curly te estás perdiendo la oportunidad de definir tus rizos y conseguir una melena de esas que hacen que te gires por la calle. Te hemos resumido el ritual creado por Lorraine Massey en tan solo 4 pasos y esto es todo lo que necesitas.

Tener una melena llena de rizos es una suerte, y es que este look no solo es muy favorecedor y salvaje, es también una marca identidad que llena de personalidad tu peinado. El problema es que el uso de la plancha o el secador va mermando poco a poco la definición de nuestros rizos, haciendo que lo que antes eran uns bucles perfectamente definido, ahora se parecen más a unas ondas al agua deshechas. Sin darte cuenta, tus rizos ya no son lo que eran y quieres recuperar esa melena que tanto te caracterizaba, pues bien, el método curly está aquí para darte la clave para conseguirlo.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

La estilista Lorraine Massey ha desarrollado el método Curly precisamente para dar vida a las melenas rizadas. Hemos resumidos sus consejos en 4 pasos con los que podrás iniciarte en el mundo curly.



1. Olvídate de los sulfatos

Lo primero que debes hacer es despedirte de tus productos capilares con sulfatos. Este ingrediente es el encargado de eliminar el exceso de grasa natural en nuestro cabello, no es perjudicial para la salud del cuero cabelludo, pero hace que los rizos pierdan algo de definición. Algunas variantes dentro de este movimiento, optan por el método low-poo, es decir, evitar el uso de champú al lavarte el pelo y, en su lugar, utilizar mascarilla sin sulfatos. Nosotras no te recomendamos prescindir del champú, ya que tener un cuero cabelludo limpio es sinónimo de tener un cuero cabelludo saludable. Eso sí, puedes sustituir un champú con sulfatos por un producto natural que prescinda de ellos. Te damos varias opciones. El método Curly también recomienda evitar otros ingredientes como las siliconas o el alcohol ya que se acumulan en el cuero cabelludo y solo pueden eliminarse con sulfatos.

Shea Moisture - Champú de coco e hibisco: los productos de esta marca no contienen sulftados y son perfectos para iniciarte en el método curly. Este champú está formulado con coco e hibisco, limpia tu cabello de forma muy suave, sin alterar tus rizos. Da brillo e hidratación. Está disponible en Amazon.

Bouclème Curl Cleanser: este champú sin espuma deja tu cuero cabelludo limpio sin necesidad de usar sulfatos. Es perfecto para respetar la estructura de tus rizos. Está formulado con ingredientes naturales como el aceite de argán o el aceite de coco, que nutren e hidratan tu cabello. Puedes encontrarlo en Look Fantastic.

2. No cepilles tu cabello

Si algo rompe el rizo de tu melena son los cepillos con púas estrechas. Di adiós a cualquier cepillo o peine con las púas muy juntas ya que, inevtiablemente, alisarán tus mechones y harán que tus rizos pierdan mucha definición. Mejor opta por cepillos esqueleto con las púas muy separadas o con el típico tenedor para cabello rizado. Peina y desenreda tu cabello cuando aún tengas el pelo muy mojado y evita hacerlo cuando ya lo tengas húmedo o seco.

3. Elige productos adecuados para potenciar tus rizos

No solo el champú es importante en el método curly, también debes elegir con mimo otros productos como la mascarilla o la crema para definir tus rizos. Existen producto específicamente creados para el método curly y tienen muy buenos resultados a la hora de dar vida a tus ondas. Estos son algunos de ellos:

Kinky-Curly Original - Gel rizador: cambia tus ondas encrepadas por rizos elásticos con este producto con textura gel que revolucionará tu melena por completo. Está hecho con ingredientes naturales que respetan la estructura natural de tu cabello y aportan hidratación y brillo. Puedes encontrarlo en Amazon.

Coconut CoWash de As I Am - Acondicionador limpiador: este acondicionador está especialmente creado para el método low-poo y es que además de dar brillo e hidratación a tu cabello, limpia tu cuero cabelludo de forma respetuosa. También es cuidadoso con tus rizos y los potencias para un resultado súper curly. Está disponible en Look Fantastic.

4. No te olvides del difusor

En este último paso debes potenciar a tope tus rizos. Para ello, usa tus manos como si fueran un difusor y aprieta los mechones de tu pelo para dar mayor definición a tus rizos. Si quieres usar el secador, utilízalo únicamente con el difusor, de otra forma, tus rizos se caerán y quedarán ondulados, pero no muy marcados.

Con esta rutina de 4 pasos podrás potenciar al extremo tus rizos para una melena salvaje llena de personalidad. El método curly está lleno de pequeños rituales que irás conociendo poco a poco, pero estos pasos serán suficientes para iniciarte en este método y ver los primeros resultados. Presume de rizos perfectos gracias a los consejos de Lorraine Massey y luce una melena curly ideal.

Y admeás...

Tips para usar el rizador y conseguir que tus rizos duren mucho más

Consejos para cuidar el cabello rizado u ondulado

Los 10 mejores aceites para el pelo ¡que viva el brillo!