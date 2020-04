Si estás empezando en el mundo del fitness y quieres perder la grasa de tu cuerpo para dar paso a unos músculos más definidos, el secreto no está solo en tu rutina workout, sino también en tu dieta. Cambia los hábitos que te están impidiendo tonificar tu cuerpo con estos 5 consejos.

Contenido elaborado en colaboración con Foodspring

Los beneficios del deporte son innumerables (y de sobra conocidos), no solo para mejorar tu apariencia física, sino también para disfrutar de una buena salud. Por eso, si has decidido llevar una vida más sana y adentrarte en el mundo del deporte y del fitness, estás de suerte, tu cuerpo te lo agradecerá, por dentro y por fuera.



Realizar ejercicio físico de forma habitual te ayudará a mejorar la salud de tu sistema cardiovascular, hará que estés de mejor humor y te ayudará a eliminar grasa y tonificar tus músculos. Pero, para definir tu musculutura, no solo tendrás que realizar las tablas de ejercicios adecuadas, sino que también tendrás que combinarlas con una dieta sana y específica para cumplir tus objetivos. ¿Quieres eliminar esa grasa localizada en tu abdomen o glúteos para presumir de cuerpo tonificado? Sigue estos 5 consejos y combínalos con una buena rutina fitness, notarás los resultados antes de que lo que te imaginas.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

1. Baja al mínimo la ingesta de azúcares

Sí, es un consejo muy obvio, uno de los mandamientos en cualquier dieta equilibrada y algo que seguro habrás escuchado miles de veces... pero conviene recordarlo, especialmente si quieres perder grasa. Cuando vamos al gym a hacer nuestra rutina de ejercicios, a veces nos damos un caprichito dulce, pensando que lo vamos a quemar sin esfuerzo... ¡error! Tomar azúcares hace que, cuando estás entrenando, tu cuerpo queme primero esos azúcares en lugar de quemar las grasas acumuladas. Probablemente no ganarás kilos, pero tampoco conseguirás reducir el nivel de grasa corporal.



2. Sustituye tus alimentos preferidos por opciones más healthy

Cuanto más estricta sea la dieta que llevas, más difícil será manterla. No elimines por completo los alimentos dulces o muy calóricos de tu día a día, pero sustitúyelos por alternativas más saludables. Podrás seguir disfrutando de tus snacks o dulces favoritos, pero reducirás considerablemente la cantidad de azúcar.



Si tu debilidad son los hidratos de carbono, no debes eliminarlos radicalmente de tus comidas, pero si es recomendable sustituirlos por hidratos de carbono complejos: arroz integral, pan con harinas no refinadas, pasta de lentejas...

Ideas para reducir la cantidad de azúcares añadidos en tu dieta, sin renunciar al sabor:



Chocolate proteico: cuando tengas un antojo de chocolate o uno de esos días malos en los que atracarías la nevera sin piedad, no te prives, pero hazlo bien. Este chocolate proteico de Foodspring tiene un sabor incréible, pero contiene un 90% menos de azúcares añadidos que otros chocolates del súper. Tiene menos calorías y más proteina que una tableta tradicional, es perfecto para darte un capricho dulce sin ganar grasa. Está disponible en 3 sabores deliciosos. Prueba ya tu chocolate proteico haciendo click aquí.



Muesli proteico: para llevar una dieta baja en azúcares, no es necesario renunciar a un buen desayuno. Sustitutye los cereales azucarados que has tomado siempre, por muesli saludable como este de Foodspring. Contiene copos de soja y de espelta, además de fruta deshidratada, no contiene azúcares añadidos y te aportará un chute de fibra y energía. Es muy saciante, gracias a su alto contenido en proteínas. Puedes comprar tu muesli proteico de Foodspring haciendo click aquí.



Shape Shake: la mejor forma de matar el gusanillo y el antojo de algo dulce sin ingerir mucha cantidad de azúcar. El Shape Shake es un batido delicioso, rico en proteínas, bajo en calorías y endulzado con estevia, perfecto para matar el hambre a media mañana o a la hora de la merienda sin que impida a tu cuerpo quemar grasa. Contiene L-Carnitina para ayudarte a quemar grasa. Puedes comprar tu Shape Shake en Foodspring aquí.

3. Aumenta la ingesta de proteínas

Las proteínas tienen un papel esencial a la hora de aumentar nuestra masa muscular y tonificar nuestro cuerpo, se trata del complemento perfecto a nuestro entranamiento de fuerza. A la hora de preparar tus comidas, divide tu plato en tres tercios: 1 de proteínas y 2 de vegetales. Esta proporción te ayudará a perder peso y grasa, y a ganar músculo con los ejercicios adecuados.



Escoge alimentos sanos, que también contengan grasas saludables: salmón, pollo, huevos o queso fresco. Evita alimentos ricos en proteínas pero con alto contenido en grasas saturadas (por ejemplo, el embutido). También puedes incluir en tus platos una fuente de carbohidratos complejos: arroz integral, quinoa o patata.

4. Ajusta tus comidas según tus entrenamientos

Antes de entrenar: tomate un snack pequeño y ligero, rico en proteína y combínalo con un porcentaje de carbohidratos si el entrenamiento va a ser muy exigente. De esta forma, tu cuerpo tendrá la suficiente energía durante el entrenamiengo y los aminoácidos necesarios para afrontar el esfuerzo.

Barrita proteica : ricas en proteinas y con pocos carbohidratos, es perfecta para darle a tu cuerpo los nutrientes que necesita antes de enfrentar tu entreno. Además, no contiene azúcares añadidos. Puedes comprar tu pack de 12 barritas en Foodspring.

: ricas en proteinas y con pocos carbohidratos, es perfecta para darle a tu cuerpo los nutrientes que necesita antes de enfrentar tu entreno. Además, no contiene azúcares añadidos. Puedes comprar tu pack de 12 barritas en Foodspring. Bolitas proteicas: otro snack perfecto para tu entreno. Estas bolitas continen ingredientes tan nutritivos como el coco o los frutos secos, además de proteínas saludables. No contienen azúcares añadidos. Puedes comprar tus bolitas proteicas en Foodspring.

Durante el entreno: hidrátate durante los ejercicios con agua o una bebida isotónica como la CocoWhey de Foodspring, te da un aporte proteínas refrescante y sano.



Después del entreno: alrededor de 30 minutos después del entrenamiento, dale a tu cuerpo un aporte de proteínas para una correcta recuperación de los músculos. Si no es hora de cenar aún, la mejor opción es tomarte un batido proteico que no contenga ingredientes artificiales. El Protein Whey de Foodspring recupera tus músculos después del estrés del entrenamiento, no contienen azúcares añadidos y están realizados con leche de la mejor calidad. Además, ¡están buenísimos! Puedes comprar tu sabor preferido en Foodspring.

5. Dale a tu cuerpo los suplementos que necesita

L-Glutamina : se trata de un aminoácido esencial que se encuentra de forma natural en alimentos como los frutos secos, las espinacas o los lácteos. Recupera el tejido muscular después de un sobreesfuerzo, previene la pérdida de tejido muscular y mejora el sistema inmunitario. Puedes tomarlo añadiendo a tu dieta alimentos ricos en este aminóacido, o tomar un suplemento, como este de Foodspring, después de cada entrenamiento.

: se trata de un aminoácido esencial que se encuentra de forma natural en alimentos como los frutos secos, las espinacas o los lácteos. Recupera el tejido muscular después de un sobreesfuerzo, previene la pérdida de tejido muscular y mejora el sistema inmunitario. Puedes tomarlo añadiendo a tu dieta alimentos ricos en este aminóacido, o tomar un suplemento, como este de Foodspring, después de cada entrenamiento. Zinc y Magnesio: reduce la sensación de cansancio, evita calambres, mejora la calidad del sueño y ayuda a regenerar los tejidos del organismo. Los huevos o la carne de cerdo son alimentos ricos en zinc, mientras que el magnesio está presente en frutos secos como las nueces o las almendras y legumbres como lo garbanzos o las lentejas. También puedes dar un aporte extra de estos dos minerales con este suplemento de Foodspring.

Y además...

¿Cómo cuidar tu línea sin renunciar a tus alimentos preferidos?

10 snacks saludables que alegrarán tus medias mañanas

Alimentos que te harán sentir más feliz