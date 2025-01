Zara rebaja los 3 pantalones de cuero que triunfarán entre las mujeres de 50 elegantes: cómodos y en tendencia

Nunca es tarde para empezar a invertir en pantalones de cuero y qué mejor que hacerlo durante la temporada de rebajas para poder disfrutar de las mejores opciones de la temporada. En Zara, hemos fichado 3 pantalones de cuero que son superelegantes y que amarán las mujeres de más de 50. ¡Nos encantan!

¿Quieres innovar y dejar atrás el clásico universo de los jeans? Si la respuesta es sí, ¡es el momento perfecto! Zara ha bajado el precio de sus mejores opciones en pantalones de cuero y piel, uno de los grandes imprescindibles de esta temporada. ¡No te los pierdas!

Pantalón de tiro medio efecto piel

Este pantalón de tiro medio confeccionado en tejido efecto piel es ideal para darle un plus de estilo a cualquiera de tus looks. Su cintura con trabillas y los bolsillos delanteros y traseros brindan comodidad. Ahora los tienes rebajados al 49% y su precio no podría ser mejor, solo 22,95 euros. La referencia es: 7888/324/800

Pantalón balloon piel 100%

Los pantalones balloon son una de las grandes tendencias de la temporada. No dejarás de verlos en distintos materiales y colores. En este caso, también los tenemos de cuero auténtico y en Zara.



En este caso, es un modelo confeccionado totalmente en piel. Resulta súper favorecedor. Además, el holgado y supercómodo, ideal si quieres ir cómoda y elegante al mismo tiempo. Al ser piel no es económico, ¡pero ahora está rebajado! Si su precio inicial era de 129 euros ahora lo encontrarás por tan solo 89,99 euros. La referencia es 5479/243/800.

Pantalón en piel de ante 100%

Si quieres salir de los pantalones de cuero negro, te proponemos esta alternativa en color marrón oscuro. Se trata de un pantalón en piel de ante 100% que no podría ser más chulo.



Es edición limitada, original y de buena calidad. Si lo vas a comprar, fíjate bien en la talla porque talla pequeño. Desde luego que es ideal si buscas una pieza diferente para tu armario. ¿Lo mejor? ¡Están rebajados con el 39% de descuento! Si antes el precio era de 149 euros, ahora los encontrarás por tan solo 89,99 euros. Referencia: 1966/902/716. ¡Corre a por ellos!

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Cual es tu favorito?