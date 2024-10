Zara agotará los 3 pantalones de cuero que amarán las mujeres de 50 elegantes: cómodos y en tendencia

Hace un tiempo perfecto para empezar a invertir en pantalones de cuero y las mejores opciones de la temporada las hemos visto en Zara. Hemos recopilado 3 pantalones de cuero que son súper elegantes y que amarán las mujeres de más de 50. ¡Nos encantan!

Si quieres salir de los vaqueros, desde luego que en tu armario no pueden faltar los pantalones de cuero o de piel. Son uno de los must have de esta temporada.



En Zara hemos encontrado 3 que son ideales, descúbrelos:

Pantalón recto efecto piel

Este pantalón recto de cuero es un clásico y sienta fenomenal. Tiene un diseño elegante y las líneas hacen que resulte súper favorecedor. Parecerás más alta y delgada.



El cierre es frontal con cremallera y tiene botón y gancho metálico. Puedes llevarlo con botas, bailarinas, deportivas o lo que te apetezca. Por su corte, resulta fácil de combinar.



El precio no podría ser mejor, solo 29,95 euros. La referencia es: p01223453.

Pantalón balloon piel 100%

Los pantalones balloon son una de las grandes tendencias de la temporada. No dejarás de verlos en distintos materiales y colores. En este caso, también los tenemos de cuero auténtico y en Zara.



En este caso, es un modelo confeccionado totalmente en piel. Resulta súper favorecedor. Además, el holgado y súper cómodo, ideal si quieres ir cómoda y elegante al mismo tiempo.



Al ser piel no es económico, su precio es de 129 euros. La referencia es p05479243.

Pantalón en piel de ante 100%

Si quieres salir de los pantalones de cuero negro, te proponemos esta alternativa en color marrón oscuro. Se trata de un pantalón en piel de ante 100% que no podría ser más chulo.



Es edición limitada, original y de buena calidad. Si lo vas a comprar, fíjate bien en la talla porque talla pequeño. Desde luego que es ideal si buscas una pieza diferente para tu armario.



El precio es de 149 euros y no hay muchas unidades disponibles. Referencia: p01966902.

¿Cual es tu favorito?