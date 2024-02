6 tendencias del 'street style' para esta primavera

Amiga, si te encanta ir a la moda, ¡esto es para ti!

Las famosas e influencers cada temporada sorprenden con nuevas prendas, colores y estilos. Si eres una fashionista y te encanta llevar lo último de lo último, seguro que quieres saber que llevan las más divas. ¡Echa un vistazo!

Tendencias street style primavera 2024

Polo

Para esta primavera 2024 reinarán los polos. Las camisetas o jerseys con el cuello en formato 'polo'. Es un diseño que resulta súper favorecedor y que viene a convertirse en una de las principales tendencias de la temporada. Además, sienta fenomenal y se puede combinar de muchas formas. ¡Lo quiero!

Transparencias

Amiga, no sé si te gustan las transparencias o las odias, pero para esta temporada vuelven con fuerza. Ya ves que hay muchísimas opciones, porque vas a poder llevarlas en numerosos looks distintos, ya sea de día o de noche. ¡A mí me encanta!

Plumas

¿Puede haber algo más elegante que las plumas? Atenta si tienes un evento para esta primavera o verano, porque las plumas apuntan a convertirse en las principales protagonistas. Las veremos en faldas, vestidos, etc. Desde luego aportan un toque diez y elevan los looks. Yo misma lucí un vestido bungavilla con plumas en una boda el verano pasado y causó furor.

Coquette

El estilo coquette es una de las grandes tendencias de la temporada y reinará con fuerza esta primavera. El rosa está de moda y lo veremos en todas sus vertientes estilos, para que vayas muy a lo Barbie. Lo mejor es que es un tono que favorece un montón y que sienta fenomenal. ¡Sube el guapo!

Lazos

¿Sabías que este es el año de los lazos? Los lazos son tendencia esta primavera 2024 y los veremos por todas partes; en blusas, en camisetas, en vestidos o incluso en faldas midi. También se llevan en los complementos, por lo que puedes apostar por una cola de caballo con un lazo XXL. ¡Qué pasada de tendencia!

Mangas maximalistas y abullonadas

Otra tendencia del street style de la primavera 2024 son las mangas exageradas. Tal y como lo oyes, para esta temporada veremos blusas y vestidos con mangas abullonadas, ideal para las amantes de la moda maximalista. Son un must have. ¡Qué no falten en tu armario!



Desde luego que no pararás de ver todas estas tendencias en las calles para esta primavera. A mí personalmente me encanta todo, aunque creo que dejaré las transparencias para la noche. ¿Y tú? ¿Con qué te quedas?