La Reina Letizia ha vuelto a deslumbrar con su elegancia en un evento público, esta vez en el marco de la 23ª edición del Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela, en Navarra.

Después de la jura de su hija Leonor el pasado 31 de octubre, la Reina se muestra relajada y sonriente mientras continúa con su apretada agenda. En esta ocasión, nos sorprendió luciendo un vestido de la firma Cortana y unas impresionantes botas 'over the knees' de Nina Ricci.



El vestido de Letizia, de la firma Cortana, es un diseño llamado "Felicita" en un elegante tono gris perla. Este vestido de largo midi está confeccionado en un tejido de lana virgen stretch, con un tintado en frío irregular que le otorga un efecto visual único, pareciendo que se mueve mientras ella camina. El vestido presenta una manga japonesa y un amplio escote en forma de V cruzada, logrado en la parte delantera con una costura lateral con pliegues que crea un bonito drapeado. Este exclusivo vestido está disponible en la web de la firma a un precio de 900 euros y aún hay tallas disponibles.

Las botas 'over the knees' que acompañaron el look de la Reina son un modelo de Nina Ricci en piel negra que destacan por su altura, llegando por encima de las rodillas. A pesar de las dolencias que ha experimentado en sus pies, Letizia se atrevió a lucir estos tacones altos, marcando un regreso a su estilo anterior. Estas botas ya habían hecho su aparición en el guardarropa real durante su viaje oficial a Croacia el año pasado, cuando las combinó con un mono bicolor en blanco y negro de Teresa Helbig.



El toque final del atuendo de la Reina lo pusieron sus joyas: unos pendientes en forma de estrella de Isabel Guarch, realizados en oro amarillo, que había estrenado en una recepción en Mallorca en agosto. También lució su anillo Coreterno, una elección que añadió un brillo adicional a su aspecto.



Tras el evento en Tudela, Letizia se prepara para su próximo compromiso real: un viaje de Estado a Dinamarca que comienza el lunes 6 de noviembre. Sin duda, seguiremos viendo looks impactantes y una cena de gala con tiara en el palacio de Christiansborg en este emocionante viaje. La Reina de España continúa demostrando su elegancia y estilo inconfundibles en cada aparición pública, y su elección de un vestido de Cortana y las impresionantes botas 'over the knees' de Nina Ricci en Tudela no fue una excepción.