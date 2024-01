El fenómeno rosas rojas: El ardiente color del amor domina la alfombra roja

En la reciente gala de los Critics Choice Awards 2024, una nueva tendencia ha florecido en la alfombra roja, llevando consigo el apasionado mensaje de las rosas rojas.

Margot Robbie y Dua Lipa, dos de las estrellas de la exitosa película "Barbie", han encabezado esta ola de estilo, optando por deslumbrantes vestidos que no solo comparten el mismo tono bermellón, sino que también transmiten su propio carácter único.



La destacada actriz Margot Robbie, conocida por su versatilidad en la moda, abandonó la paleta de rosas que la caracterizó durante la promoción de "Barbie" el año pasado. En cambio, optó por un diseño al rojo vivo creado a medida por Olivier Rousteing de Balmain. Con una silueta de hombros caídos y un escote bordeado de pétalos de tela, Robbie cautivó con un enfoque fresco y apasionado.

Dua Lipa, la talentosa intérprete de "Dance the Night Away" en la banda sonora de "Barbie", también se unió a la tendencia con un vestido floral rojo de Prada. Su elección, un corte columna hasta el suelo, estaba adornada con un fruncido de pétalos abstractos, demostrando que ambas artistas llevan la consigna de "misma película, mismo look" a nuevas alturas.

Pero la fiebre por las rosas rojas no se limita solo a estas dos estrellas. Emily Blunt, otra actriz destacada de la noche, deslumbró con un vestido rojo de Armani Privé, acentuado con una impactante rosa en el hombro. Tres destacadas figuras adoptando esta paleta ardiente marcan oficialmente el comienzo de una tendencia imparable. Aunque el invierno aún está en pleno apogeo, Hollywood parece estar preparándose para recibir la primavera con estos tonos vibrantes y románticos.

Incluso los caballeros han sucumbido al encanto de las rosas rojas. Jeremy Allen White, conocido por su papel en 'The Bear', demostró su estilo único al incorporar esta tendencia de manera sutil pero impactante. Optó por un traje de chaqueta negro de rayas, al que añadió una delicada flor roja en la solapa, destacando sobre los tonos oscuros de su conjunto.

Con menos de un mes para San Valentín, la alfombra roja ha dejado claro que el rojo, el color del amor, es la elección predilecta de las estrellas. La tendencia Rosas Rojas ha llegado para quedarse, inundando Hollywood con su pasión y estilo distintivo. ¿Quién será la próxima celebridad en rendirse a la atracción de esta ola de romance cromático? Estamos ansiosos por descubrirlo en las próximas galas.