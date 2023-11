Barbie, la icónica muñeca de moda, sigue inspirando a Margot Robbie en la alfombra roja

La estrella de "Barbie" deslumbró recientemente en los Gotham Film Awards 2023 con un look vintage, rindiendo homenaje a la clásica Barbie 'Black Magic Ensemble' de 1964.



Luciendo un vestido negro strapless hecho a medida por Prada, Margot capturó la esencia de la Barbie Black Magic Ensemble. La capa transparente con detalles de satén amarrada al cuello añadió un toque de glamour, recordando a los fanáticos de Barbie la elegancia atemporal de la muñeca.



El estilista de Margot, Andrew Mukamal, ha perfeccionado la recreación de looks emblemáticos de Barbie. En esta ocasión, la actriz complementó su atuendo con sandalias abiertas Manolo Blahnik, guantes de piel, aretes de perlas y un clutch dorado, replicando fielmente el estilo vintage de Barbie.



Durante la red carpet, Margot compartió que este look era el favorito de Ruth Handler, la creadora de Barbie, agregando un toque sentimental a su elección. Además agradeció en especial a Andrew Mukamal, el maestro detrás de estas recreaciones, y a las firmas de lujo que han colaborado para llevar a la realidad estos homenajes a la moda de Barbie.



Robbie no fue nominada por su papel en "Barbie", pero la directora de la película, Greta Gerwig, fue honrada con el Global Icon & Creator Tribute y Ryan Gosling, quien interpreta a Ken, fue nominado a Mejor Actuación de Reparto.

Esta no es la primera vez que Robbie sorprende a sus fans con un look inspirado en Barbie. A principios de este mes, la actriz se vistió como la Barbie Cherry Pie Picnic con jeans y una blusa con estampado de cerezas.



Durante la promoción de la película este verano, Robbie también hizo guiños a numerosos looks de Barbie, vistiendo de todo, desde el vestido de cuero rosa intenso de Earring Magic Barbie hasta un elegante vestido de noche negro para honrar a Solo in the Spotlight Barbie.



Con la temporada festiva en pleno apogeo, muchos fans esperan que Robbie sorprenda con un look de Barbie Felices Fiestas en los próximos meses.

