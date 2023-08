Letizia y su look Barbiecore con toque español durante sus vacaciones en Mallorca

La reina Letizia ha aparecido en el posado oficial que ha realizado en sus vacaciones en Mallorca con un vestido de color rosa, muy en la línea del look Barbie

Aunque los miembros de la realeza tienen determinados códigos de vestuario y no pueden dejarse llevar únicamente por las modas, siempre hay formas de hacer un guiño a las tendencias actuales. La reina Letizia es la mejor prueba de ello, puesto que en el posado oficial que ha realizado en sus vacaciones en Mallorca ha aparecido con un vestido de color rosa, muy en la línea del look Barbie de más rabiosa actualidad.



El reto para ella estaba en combinarlo con un estilo elegante a la altura de lo que se espera de alguien con su posición. Durante el estreno de la película Barbie hemos tenido ocasión de comprobar en más de una ocasión que tendencia y buen gusto no siempre van de la mano. Pero en el caso de nuestra monarca, Doña Letizia ha salido airosa una vez más en su elección de vestuario y complementos.

Letizia se une a la tendencia Barbicore en su posado oficial

Lo que Letizia ha hecho es poner un toque autóctono a su look de inspiración Barbicore. En el posado oficial que tuvo lugar ante los fotógrafos que cubren las vacaciones de la familia real tuvimos ocasión de verla luciendo un vaporoso vestido rosa de la firma Adolfo Domínguez, con un cinturón que remarcaba su cintura. Pero los complementos con los que acompañó este vestido pusieron el contrapunto a esa imagen excesivamente americanizada que caracteriza esta tendencia.



Un bolso de rafia, muy acorde a la estación estival, y unas espardeñas planas artesanales ponían ese toque español que lograba un equilibrio perfecto entre el estilo isleño y el outfit inspirado en la tendencia que está rompiendo actualmente a nivel global. Doña Letizia demostraba así su habilidad para saber combinar diferentes elementos con un resultado más que acertado.

El rosa no es nuevo para la reina Letizia

Habrá quien piense que una reina no tendría que dejarse influenciar por tendencias. La realidad es que incluso quien sea de esta opinión poco podrá decir teniendo en cuenta que el rosa no es nuevo en su vestuario, y que incluso anteriormente a la explosión de la fiebre Barbie, Doña Letizia ya se había dejado ver en actos públicos vistiendo prendas de este color. Sin ir más lejos, en la feria del libro del pasado año se pudo ver a la reina luciendo un vestido que perfectamente podría encajar en este estilo.



De lo que tenemos que alegrarnos es de que nuestra reina tenga siempre tan buen gusto a la hora de elegir su vestuario. Ya sea que haga un guiño a alguna tendencia, o que opte por prendas más clásicas, sus apariciones públicas son siempre alabadas por el acierto con el que sabe combinar su vestuario.