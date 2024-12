30 looks informales de Instagram que te inspirarán para triunfar en Nochevieja sin complicaciones

¿Quién dijo que Nochevieja es solo para vestidos de gala y tacones? Si tu plan pide algo más relajado, pero igual de especial, aquí tienes ideas geniales para triunfar con un look informal. ¡Prepárate para despedir el año con estilo y comodidad!

Todas asociamos la Nochevieja a looks brillantes protagonizados por vestidos y tacones infinitos. Pero lo cierto es que no tiene por qué ser así. Todo depende del lugar en el que vayas a pasar esta noche tan mágica y de lo que vayas a hacer. Si tienes una cena en familia o vas a alquilar una casa rural con tus amigos o cualquier otro plan que no requiera etiqueta, ¡sigue leyendo!



Te damos varias opciones y tips para que estés a la altura de la noche, pero sin pasarte de formal. Aquí encontrarás algunos estilismos en clave informal que pueden servirte de inspiración y también un vídeo con peinados fáciles que podrás hacerte tú misma para completar el look con el que empezarás el año.

Como verás en la selección de looks que te proponemos a continuación, es posible ir cómoda y elegante a la vez. De hecho, sentirte a gusto con la ropa que lleves hará que tu aspecto sea mucho mejor que si optas por prendas que no sueles ponerte y con las que te sientes disfrazada.



Pantalones de todo tipo, faldas, chaquetas o, incluso camisetas y jerséis están más que invitados para el look de Fin de Año. Por supuesto, si no quieres renunciar a llevar vestido, cada vez hay más diseños informales en las tiendas. Ejemplo de ellos son los de punto, perfectos no solo por su comodidad, sino por protegernos del frío propio de estas fechas. Lo importante es fichar diferentes ideas para combinar tus prendas favoritas y conseguir un resultado único utilizando la moda a nuestro favor. ¡Echa un vistazo!

6 ideas para crear tu look informal de Nochevieja

Ahora que ya te has inspirado tras ver los looks en clave informal de nuestra selección, te damos varias ideas y consejos que pueden ayudarte a terminar de crear el estilismo con el que darás la bienvenida al 2019. Hay opciones para todos los gustos así que seguro que no tienes problema en adaptarlo con las prendas que predominan en tu armario.

1. Para las amantes de los jeans

Si eres de las que no abandonan nunca sus pantalones vaqueros y odia renunciar a ellos en este tipo de ocasiones, ¡toma nota! Solo necesitas escoger unos jeans, preferiblemente oscuros, y combinarlos con alguna blusa, un body más especial y/o una chaqueta de traje. Lo mejor de este tipo de looks es que puedes adaptarlo si el plan cambia a última hora, es decir, se le puede añadir unos tacones o algún accesorio elegante si se requiere mayor sofisticación.

2. Look informal de Nochevieja con una prenda estrella

Este tipo de look es perfecto si lo que buscas es llevar una prenda especial y diferente a lo que sueles llevar, pero sin que por ello el conjunto sea muy formal. ¿Cómo? Seleccionando una prenda protagonista (algo con glitter, de estampado llamativo...) y combinándola con otras más básicas y cómodas.



Un ejemplo puede ser una falda plisada con efecto metalizado, que sigue siendo tendencia esta temporada, acompañada con un top negro o una camiseta de manga larga y zapato plano. O bien un pantalón dorado o plateado combinado con prendas básicas.

3. Comodidad ante todo

Es posible conseguir un look informal que incluya un toque diferente y además sea cómodo. Simplemente hay que elegir las prendas adecuadas. Una opción perfecta son los pantalones culotte, los baggy o los de terciopelo, que al no ser ajustados aportan confort y existen infinidad de modelos aptos para Nochevieja.

4. Renunciar al tacón no significa renunciar a unos zapatos bonitos

Si tu plan es desenfadado y no pega llevar tacones, pero quieres un calzado especial para terminar el año pisando fuerte, ¡es posible! Hay muchos diseños de zapato plano que incluyen tachuelas, pedrería, estampados o tejidos muy diferentes. Es cuestión de buscar un diseño cómodo y especial a partes iguales. ¡Incluso hay sneakers! No obstante, si eres de las que no perdona el zapato de tacón, aunque sea un poquito, aquí te dejamos con algunas ideas para estas fiestas:

5. Juega con los accesorios y las joyas

Un look puede transformarse totalmente gracias a los accesorios, de hecho pueden ser la solución a una combinación aburrida. Por eso, en una ocasión informal podrás jugar con ellos a tu favor, ya sea para restar formalidad o para dar un toque especial si el look es muy sencillo. En el primer caso solo tendrás que escogerlos en tonalidades neutras y sin demasiadas florituras.



En cuanto a las joyas, lo mejor es que las escojas en clave minimal o, incluso, solo utilices las que sueles llevar en tu día a día.​ Y si, por el contrario, tu look es algo soso y quieres darle vida con ellos, ¡tienes libertad de elección! Siempre y cuando tengan coherencia con el lugar al que vas a ir, claro.

6. No te olvides del peinado y el maquillaje

Para que tu look informal sea completo, no puedes olvidarte de la parte beauty. Aunque es cierto que al ser un estilismo más desenfadado tampoco es necesario que el maquillaje o el peinado sean muy elaborados, nunca está de más dedicarle un poquito de tiempo al tratarse de una fecha tan señalada. Además, como las prendas van a ser más básicas, te ayudará a dar un toque más especial a tu look.



Si quieres un maquillaje natural, pero algo diferente al que llevas normalmente, puedes centrarte en destacar más los ojos con alguna sombra bonita o con una buena máscara de pestañas y para los labios usar alguna tonalidad que combine con las prendas del look.



En cuanto a los peinados puedes optar por llevarlo suelto y hacerte ondas con la plancha o por algún recogido de los que te propusimos en el vídeo al inicio del artículo. ¡Estarás perfecta!

¿Lista para una Nochevieja en la que reine, por encima de todo, la diversión? Desde aquí te deseamos un feliz comienzo de año.