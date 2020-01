El lookazo de Ana de Armas y otros estilismos increíbles de los Globos de Oro 2020

Este año da igual lo bien o mal que nos hayamos portado, porque la noche de reyes ha venido cargadita de regalos en forma de premios cinematográficos.Y no es porque estemos nominadas en ninguna categoría ni porque nuestros amigos de Hollywood nos hayan invitado al primer sarao de 2020, aunque ya nos gustaría.

Sin embargo, amenizar la espera por Melchor, Gaspar y Baltasar con la 77 edición de los Globos de Oro nos gusta y mucho. No hay mejor forma de empezar el año que con una buena alfombra roja con la que comentar los errores y aciertos de los famosos con sus modelitos, soñar con los lookazos de nuestras celebrities favoritas e inspirarnos con sus peinados y maquillajes. ¡Y todo mientras mojamos un trozo de roscón en nuestro vaso de leche! ¿Se le puede pedir más a los Reyes Magos?

Desde el gigante lazo verde y dorado de Jennifer Lopez, al elegante vestidazo de Ana de Armas, en este repaso encontrarás todos los looks que han lucido todas las nominadas e invitadas a la primera gran entrega de premios del año. Pero no solo ellas han acaparado los flashes de las cámaras, en el terreno masculino encontramos también estilismos que sin duda no dejarán indiferente a nadie, como el traje azul eléctrico de Sacha Baron Cohen o la fantasía de chaqueta de cola llenita de plumas de Billy Porter.

¿Todavía no los has visto? ¡Aquí los tenemos todos!

Y además:

