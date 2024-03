El escote barco es la máxima tendencia de la temporada y lo encontramos en camisetas y vestidos. Así puedes combinarlo.

Las camisetas y vestidos con escote barco son una de las tendencias más buscadas de la temporada, ¡están por todas partes! Es un estilocómodo y versátil que favorece un montón, que se coloca bajo los hombros y que resulta muy sexy (todo hay que decirlo). Si quieres tomar ideas para combinar las camisetas y los vestidos de escote barco e ir guapísima y a la última, mira cómo lo combinan las influencers:

Total look monocromático

La influencer María F. Rubíes nos sorprende con este look que parece convertirse en uno de los favoritos de la temporada. Es relajado y cómodo, perfecto para esos días en los que no sabes que ponerte pero te apetece ir guapa a la moda. Es un look ideal para ir de compras al centro comercial o para salir a dar un paseo y tomar un helado. A mí me ha conquistado.

En formato jersey y jeans

Mientras no llega el calor de la primavera, una de las mejores formas de combinar el escote barco es apostando por un jersey calentito. Queda estupendo con unos jeans. Es un look versátil e ideal para todo lo que te propongas; quedadas por las tardes, looks de oficinas, etc. Lo que se presente. Desde luego que la influencer Marina Rivers lo luce genial.

Con minifalda

Una de las mejores formas de lucir una camiseta con escote barco es con este look que luce María Pombo en su Instagram. Es una apuesta a full por el negro y puedes optar por una minifalda o una falda pantalón, que ya ves que queda de lujo con un cinturón. Además, es ideal para un look de noche, para salir a tomar una copa con las amigas.

Semitransparente y con jeans

Las camisetas semitransparentes son otro de los iconos de la temporada. En combinación con el escote de barco obtenemos un dúo infalible para ir guapísima y a la moda. Lo puedes combinar con jeans o con falda midi, lo que más te apetezca. Como lo lleva la influencer Dulceida es espectacular, a mí me encanta para look de diario.

En forma de vestido con abertura

El escote barco nos tiene tan enamoradas que esta forma que tiene Edurne de lucirlo no podría gustarnos más. En este caso, la ex triunfita apuesta por un vestido con escote barco por encima del tobillo y que tiene una abertura muy sexy. Sin duda, un must have para arrasar en la ncohe. Otra forma de lucir el escote de moda esta temporada.

En 'vestido de novia'

Otro look que nos ha conquistado por completo es esta opción de Megan Markle. ¡No podría gustarnos más! Se trata de un vestido de Louis Vuitton, que reúne la principal tendencia de la temporada y que además resulta precioso y favorecedor. Ideal para dar el sí quiero y también para ser la más elegante en cualquier evento.

Amiga, ¿tú también te has enamorado de las camisetas con escote barco? La verdad es que sientan fenomenal. No dudes en ir a por ellas.