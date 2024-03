¿Tienes una comunión este año y quieres ir guapísima? Descubre los looks infalibles para triunfar esta primavera-verano 2024.

Si te encanta ser la invitada perfecta allá a donde vayas, seguro que quieres estar al día de las tendencias que vienen pisando fuerte para este 2024. Sin duda es año que promete y todos los looks que vemos para ir a comuniones nos encantan.



Se vienen vestidos tipo cóctel, vestidos hasta los pies, monos de fiesta, pantalones de traje con blazer a juego y mucho más. ¡Inspírate con estos looks de Instagram!

Look con legging y blazer

Si tienes una comunión en primavera y quieres llevar un conjunto elegante con el que no pasar frío, la alternativa al vestido es este look con legging de polipiel y blazer. Es un conjunto muy elegante con el que serás la invitada perfecta en cualquier comunión. Además, es una propuesta súper cómoda.

Vestido largo con estampado floral

Este vestido con estampado de flores es uno de los modelos más bonitos para las comuniones de primavera-verano. Un vestido largo hasta los pies, en un color muy favorecedor y con el que te sentirás la reina de la primavera. Además, queda genial.

Vestido de una manga y volante

Otro de los vestidos estrella para la temporada de las comuniones es este vestido con una manga larga y volantes hasta los pies. Resulta muy elegante y favorecedor, ideal para las mujeres a las que les encanta pisar fuerte e ir siempre perfectas.

Vestido tropical

Este vestido es un must have para eventos. Es ideal para la primavera porque abriga ligeramente y tiene unos tonos y un estampado que resulta muy favorecedor. Es llamativo y todas te preguntarán dónde lo has comprado, porque sin duda llama la atención. Combínalo con complementos de invitada sencillos y triunfa.

Falda estampada y top básico

Si buscas un look de comunión sencillo al que puedas sacarle bastante partido, entonces te recomendamos probar un mix así. Puedes elegir una falda que te guste y un top básico. Es muy sencillo pero con los complementos adecuados se verá genial, de fiesta. Además, si refresca un poco siempre puedes añadirle una blazer en color crudo.

Mono largo con cinturón dorado

Los monos largos son uno de los grandes clásios de los eventos. Es una pieza infalible que te recomendamos tener siempre en el armario porque sienta fenomenal y se puede combinar de muchas maneras diferentes, para darle un aire diferente a cada fiesta a la que vayas. Es sencillo pero bonito. Y ya sabes lo que dicen, en la sencillez está el gusto.

Look flúor

Si te gustan los conjuntos originales y diferentes, te vas a enamorar por completo de esta propuesta en tonos flúor. Es ideal para las mujeres más atrevidas. Además, estas tonalidades tan vivas entre fucsia y verde lima hacen que resulte muy favorecedor a la cara. Irás guapísima a tus próximos eventos y comuniones, lista para ser la reina de la fiesta y triunfar.

Espero que estas ideas te ayuden a inspirarte. ¡Seguro que vas guapísima!